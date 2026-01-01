İŞKUR, Türkiye'nin en önemli istihdam platformu olarak sürekli güncellenen açık iş ilanları ile iş arayanlara geniş fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Ocak ayı İŞKUR alımları kapsamında, Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar KPSS'siz işçi alımlarını İŞKUR iş ilanı üzerinden duyurmakta olup, motor tamircisi, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlanmaktadır. İŞKUR açık iş ilanları, hem kamu hem özel sektörde binlerce pozisyonu kapsayarak, KPSS'siz İŞKUR alımları ile lise ve altı mezunlara da kapı aralamakta; başvurular e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Ocak ayı boyunca yayınlanan bu ilanlar, işsizlik sorununa çözüm üretirken, adayların güncel İŞKUR iş ilanlarını düzenli takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşte güncel KPSS'siz İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.