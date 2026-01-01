TOKİ’nin Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde hayata geçirdiği 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Malatya’da 9 bin 659 konutun yapılacak olması, kentte yoğun bir ilgiyle karşılandı. TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi gündemdeki yerini korurken, Malatya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak soruları da başvuru sahipleri tarafından sıkça araştırılıyor. Malatya’daki 500 bin konut projesine başvuran vatandaşlar, kura çekilişinin tarih ve saat bilgilerini yakından takip ederken, TOKİ kura tarihiyle birlikte 500 bin konut Malatya kurasına katılacak hak sahiplerinin isim listesi de merak ediliyor.
Malatya TOKİ sosyal konut kura çekilişi süreci, TOKİ Malatya kurası kapsamında hak sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Malatya kurasına katılacaklar, başvuru şartlarını eksiksiz yerine getirerek kura günü isimlerini listede görmeyi umut ederken, başvurusu reddedilenler ise ret gerekçelerini öğrenmek istiyor. TOKİ Malatya sosyal konut projesi, kura çekilişiyle belirlenecek hak sahipleri için yeni bir yaşam alanı sunacak. Peki Malatya TOKİ kura çekilişi ne zaman, hangi tarihte? Sosyal konut kura tarihi açıklandı mı?
TOKİ Malatya kura çekilişi hangi tarihte olacak?
Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Malatya TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Malatya TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ Malatya kura tarihi ve kura saati için tıklayın
MALATYA TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Malatya'da 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
500 bin konut Malatya kurasına katılacak isim listesi için TIKLAYIN
TOKİ 500 bin sosyal konut Malatya fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Malatya'da TOKİ 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Malatya'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Malatya'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.