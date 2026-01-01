Gaziantep'te yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Gaziantep'te okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

3 Ocak Cumartesi ve 4 Ocak Pazar günleri de parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek. Cumartesi günü sıcaklık -8 ile 2 derece, pazar günü ise -6 ile 2 derece arasında değişecek. Rüzgarın hafta sonunda etkisini azaltarak 3–6 km/s seviyelerine düşmesi bekleniyor.

5 Ocak Pazartesi günü sıcaklıkların bir miktar artması öngörülüyor. Günün en düşük sıcaklığı -4, en yüksek sıcaklığı ise 4 derece olacak. Nem oranı yüzde 46–59 aralığında seyrederken rüzgar 9 km/s hızında esecek.

Geçmiş yılların (1991–2020) verileriyle karşılaştırıldığında, önümüzdeki günlerde beklenen sıcaklıkların uzun yıllar ortalamasının altında kalacağı görülüyor. Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.