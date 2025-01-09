Öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişi kapanma tarihi 1. dönemin son günlerine girilmesiyle merak konusu oldu. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi 17 Ocak'ta son ders zilinin çalmasıyla 15 tatile çıkacak. Karne günü için heyecanın doruğa çıkmasıyla e-Okul'un ne zaman kapanacağı araştırması da hız kazandı. Peki, e-Okul sistemi not ve devamsızlık girişi kapandı mı? 2025 1. dönem e-Okul ne zaman kapanıyor? İşte, detaylar...
Sömestr tatiline sayılı günler kala, veliler ve öğrenciler e-Okul'a akın etmeye başladı. Çocuklarının notlarını, devamsızlık durumlarını ve karnelerini öğrenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yoğun bir şekilde kullanıyor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.
E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.
E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.
E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.
E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ
E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.