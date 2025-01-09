Sömestr tatiline sayılı günler kala, veliler ve öğrenciler e-Okul'a akın etmeye başladı. Çocuklarının notlarını, devamsızlık durumlarını ve karnelerini öğrenmek isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sunulan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ni yoğun bir şekilde kullanıyor.

E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

2024-2025 eğitim öğretim yılında 1. dönemin bitmesiyle birlikte öğretmenler not durumunu e-okul sistemine girerek dijital karne oluşturacaklar.

E-Okul sistemine giriş yapan öğrenci ve veliler, 1. dönemin sona erecek olmasıyla birlikte karne görüşlerini ve devamsızlık bilgilerini görebilecekler.

E-okul sisteminin kapanış tarihi öğretmenlerin sınavları değerlendirdiği tarihe göre farklılık gösteriyor.

E-Okul not girişi, karne gününe kadar açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler e okul sistemine öğrenci T.C. kimlik numarası ve okul numarası ile giriş yapabiliyor. Karne notlarını ise e okul yıl sonu notları kısmında görüntüleyebiliyorsunuz.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.







