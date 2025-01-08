MEB'in öğrenciler, öğretmenler ve veliler için geliştirdiği e-Okul sisteminde yoğunluklar yaşanmaya başladı. Karne döneminin yaklaşmasıyla birlikte özellikle öğretmen ve öğrenciler Eokul giriş sayfasına yöneldi. Yaklaşık yirmi milyon öğrencinin kayıtlarının yer aldığı ve karne notu, devamsızlık, nakil işlemleri, takdir teşekkür belgeleri gibi bilgilere ulaşılabilen e-Okul'a e-Devlet sistemi üzerinden de giriş sağlanabiliyor. İşte 2025 eokul öğretmen ve öğrenci giriş sayfaları.
2025 yılının 1. dönemi 17 Ocak'ta verilecek karneler ile birlikte tamamlanacak. Milyonlarca öğrenci e-okul üzerinden karnelerine ve ders notlarına erişim sağlayabilecek. Son günlerde öğretmenlerin de, öğrenci karne notlarını girmesi sebebiyle e-okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor.Yaşanan bu yoğunlukla birlikte e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? gibi sorular da araştırılan konular arasında yer alıyor. Eokul giriş ekranlarını ve tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.
E-OKUL KAPANACAK MI?
Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.
Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-Okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.
e-Okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden e-Devlet platformuna giriş yapılarak takip edilebilir.