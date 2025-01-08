2025 yılının 1. dönemi 17 Ocak'ta verilecek karneler ile birlikte tamamlanacak. Milyonlarca öğrenci e-okul üzerinden karnelerine ve ders notlarına erişim sağlayabilecek. Son günlerde öğretmenlerin de, öğrenci karne notlarını girmesi sebebiyle e-okul sisteminde yoğunluk yaşanıyor.Yaşanan bu yoğunlukla birlikte e-Okul kapandı mı, ne zaman kapanacak? gibi sorular da araştırılan konular arasında yer alıyor. Eokul giriş ekranlarını ve tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.





E-OKUL KAPANACAK MI?





Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık gerçekleşmemektedir.





Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.





E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SAYFASI





E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.









E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?





E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.









E-OKUL NEDİR?





Devlet ve özel ilköğretim okulları, anaokulları, özel eğitim kurumları, ortaöğretim kurumları e-Okul sisteminde işlem yapmaktadır. e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.





e-Okul modülünün haricinde, velilerin öğrencilerin okul durumlarının takibi için açılmış olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (e-Okul VBS) bulunmaktadır. Bu sistemde ise öğrencinin devamsızlıkları, ders programı, davranış notları, sınav tarihleri, okul tarafından yapılan duyurular, merkezî sınavların giriş belgeleri veya tercih sonuçları bu sistem üzerinden e-Devlet platformuna giriş yapılarak takip edilebilir.











