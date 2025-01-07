Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı çalışma takvimi belli oldu. Tatil heyecanıyla dolan milyonlarca öğrenci karne gününü de sabırsızlıkla bekliyor. Okulların yarıyıl tatiline kısa bir süre 15 tatil için planlamalar da yapılmaya başlandı. İşte MEB'in 2024-2025 çalışma takvimi...