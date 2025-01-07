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Yarıyıl tatili için geri sayım başladı...

Yarıyıl tatili için geri sayım başladı...

20:447/01/2025, Salı
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Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta karnelerini alacak
Milyonlarca öğrenci 17 Ocak'ta karnelerini alacak

2024-2025 Eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci okulların ne zaman tatil olacağını merak ederken, bir yandan da karne heyecanı yaşıyor. MEB'in yayınladığı 2025 çalışma takvimine göre, 17 Ocak'ta karneler verilecek. Yarıyıl tatili (15 tatil) resmi olarak 20 Ocak'ta başlamış olacak. İşte sömestr tatili hakkında tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı çalışma takvimi belli oldu. Tatil heyecanıyla dolan milyonlarca öğrenci karne gününü de sabırsızlıkla bekliyor. Okulların yarıyıl tatiline kısa bir süre 15 tatil için planlamalar da yapılmaya başlandı. İşte MEB'in 2024-2025 çalışma takvimi...


OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?


Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" genelgesine göre öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 2 Eylül Pazartesi başlayacak.


Birinci dönem, 9 Eylül 2024 Pazartesi başlayacak ve 17 Ocak 2025 Cuma sona erecek.


2024-2025 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıflar ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.


Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024'te yapılacak.


Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025
Pazartesi başlayacak ve
31 Ocak 2025 Cuma sona erecek
. İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

#Sömestr Tatili
#Milli Eğitim Bakanlığı
#karne günü

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