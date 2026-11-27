Son 24 yılda dar gelirli vatandaşların güvencesi olan TOKİ'yle 1 milyon 770 bin konut ürettiklerini, 5 milyondan fazla vatandaşı güvenli yuvalara kavuşturduklarını söyleyen Kurum, şunları kaydetti: "500 Bin Sosyal Konut kampanyamızla vatandaşlarımıza yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuyoruz. Buradaki güncel tablomuza özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Kampanyamız kapsamında şu anda tam 106 bin 914 konutumuzun yapımına başladık, deprem bölgesinde de ilk anahtarları vererek 46 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim ettik. Kalan konutlarımızın tamamını da 2028 yılına yetiştirmek üzere çalışıyoruz. Bu büyük hamlede, 100 bin sosyal konutla yine İstanbul'umuz birinci sırada. Türkiye'de ilk kiralık sosyal konut modelini de İstanbul'dan başlattık. 15 bin kiralık sosyal konutun ilk etabını oluşturan 1071 konutu tamamladık. Aralık ayı itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle ilk konutlarımızı 10 bin liradan başlayan fiyatlarla vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Artışı da, yine her zaman yaptığımız gibi o güncellemeleri yaparken de enflasyonun çok daha altında bir oranla vatandaşımıza sunmuş olacağız. Bu sosyal konut seferberliğimiz, toplam 1,5 trilyon liralık ekonomik hacmiyle tam 300 sektörde üretimi yükseltmiş, yeni iş imkanlarına kapı açmıştır."