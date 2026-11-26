İtalya Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? 12 Dev Adam 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri İtalya maçı canlı yayını
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu üçüncü maçında bu akşam Roma'da İtalya deplasmanına çıkıyor. Namağlup liderliğini sürdüren ve Dünya Kupası biletini garantileyen ilk ekip olan 12 Dev Adam, 7 önemli eksiğine rağmen 9'da 9 yapmak için parkeye çıkarken, basketbolseverler İtalya - Türkiye maçının başlama saati ve canlı yayın kanalı bilgilerini araştırıyor.
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