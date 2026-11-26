



Trabzonspor'un Konferans Ligi karnesi





Bordo-mavili ekip, CSKA Sofya müsabakasıyla birlikte Avrupa'nın üç numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi'nde 12. kez sahaya çıkacak. İlk kez 2021-2022 sezonunda Norveç ekibi Molde ile bu kulvarda mücadele eden Karadeniz temsilcisi, geride kalan 11 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Trabzonspor bu periyotta 13 gol atarken kalesinde 15 gol gördü.





Bu sezon Avrupa kupalarındaki altıncı sınavına çıkacak olan Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık skorlarla elenmişti. Konferans Ligi'nde ise deplasmanda KuPS Kuopio'yu 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenen bordo-mavililer, evinde Almanya temsilcisi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Öte yandan bu mücadele, Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihinde bir Bulgaristan takımıyla oynayacağı ilk resmi karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.