İtalya - Türkiye basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2027 Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu üçüncü maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan PalaEur salonunda oynanacak kritik karşılaşma, 26 Kasım 2026 Perşembe günü (bu akşam) saat 22.00'de başlayacak. Basketbolseverler mücadeleyi TRT Spor ve S Sport kanallarından canlı olarak takip edebilecek.





Ağustos ayındaki eleme penceresinde Litvanya ve İzlanda'yı mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkaran ve 2027 Dünya Kupası biletini alan ilk ekip olan Türkiye, J Grubu'nda zirvede yer alıyor. Grupta 3. sırada bulunan ev sahibi İtalya ise ikinci turdaki ilk galibiyetini elde etmek için parkeye çıkacak.