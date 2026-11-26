Ekonomistlerin ve piyasa anketlerinin kasım ayı tahminleri

Kurumların ve ekonomistlerin kasım ayına yönelik tahminlerinde aylık fiyat artış hızının ekim ayına kıyasla ivme kaybedeceği görüşü öne çıkıyor. Ekim ayında aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşen enflasyonun kasım ayındaki seyri için farklı anketlerde şu veriler öne çıktı:





Bloomberg HT Anketi: 26 Kasım 2026 tarihinde 16 kurumun katılımıyla yayımlanan ankette aylık medyan enflasyon beklentisi yüzde 1,10 (en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,30) olarak ölçüldü. Yıllık enflasyonun ise yüzde 30,10 (yüzde 29,70 - yüzde 30,30 aralığı) seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.





Matriks Haber Anketi: 30 banka ve aracı kurumun yer aldığı ankette, kasım ayı için görüş bildiren 19 kurumun medyan aylık beklentisi yüzde 1,10 (ortalama yüzde 1,13) oldu. Yıllık bazda ise medyan beklenti yüzde 30,07, ortalama beklenti yüzde 30,11 olarak hesaplandı.





TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankasının 13 Kasım 2026’da 70 reel ve finansal sektör temsilcisiyle yayımladığı ankette, kasım ayı aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,09 olarak kaydedildi.