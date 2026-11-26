Bugün kimin maçı var? Akşam hangi maçlar oynanacak? 26 Kasım Perşembe maç programı
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde 26 Kasım Perşembe günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Olympiakos, Milan’la, Benfica, Viktoria Plzen’le, Juventus ise Omonia’yla mücadele edecek. Konferans Ligi’nde ise Trabzonspor, CSKA Sofya karşısında sahaya çıkacak. Peki bugün hangi maçlar oynanacak, maç saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Kasım Perşembe gününün maç programı.
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