Kayseri'de yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

Kayseri’de kış şartları etkisini sürdürürken, gözler 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların durumuna çevrildi. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması beklenirken, öğrenci ve veliler Kayseri Valiliği’nden gelecek olası tatil açıklamalarını yakından takip ediyor.
Soğuk hava ve kar yağışı uyarılarının ardından Kayseri’de “2 Ocak okullar tatil mi?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıkların eksi derecelere düşmesi beklenirken, eğitime ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor.
KAYSERİ HAVA DURUMU 1- 2 OCAK
Kayseri, kış mevsiminin tam ortasında olacağı 2 Ocak'ta soğuk hava ve karla mücadele etmeye devam ediyor. Meteorolojik veriler, bu dönemde bölgenin özellikle gece ve sabah saatlerinde şiddetli soğukların etkisine gireceğini ortaya koyuyor. Kayseri'de 2 Ocak günü için tahminler, gece en düşük sıcaklığın -21?°C'ye kadar düşebileceğini ve gündüz saatlerinde bile sıcaklıkların -10?°C civarında seyredeceğini gösteriyor. Havanın bulutlu ile aralıklı bulutlu olması beklenirken, yağış ihtimali düşük olsa da kar örtüsünün etkisi kentin genelinde sürecek.
2 OCAK KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de 2 Ocak 2026 Cuma günü için valilikten resmi bir kar tatili açıklaması henüz yapılmamıştır. Resmî kaynaklara göre, şu ana kadar Kayseri Valiliği tarafından açıklanan son tatil kararı 31 Aralık 2025 Çarşamba günü için geçerli olup, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak eğitime bir gün ara verilmişti.