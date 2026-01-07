Yeni Şafak
BEDAŞ 7 Ocak Çarşamba elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçe ve mahalleler

13:457/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Elektrik kesintisi yaşandığında, en hızlı şekilde bilgi almak için AYEDAŞ ve Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gibi kuruluşların resmi web siteleri ve sosyal medya hesapları aktif olarak kullanılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) İstanbul'da 7 Ocak Çarşamba birçok ilçede planlı elektrik kesintisi uygulayacağını açıkladı. Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler

AYEDAŞ ve BEDAŞ'tan yapılan açıklamalar kapsamında, bazı bölgelerde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi bekleniyor. İstanbul’da elektrik kesintisi, kentte yaşayan milyonlarca insan için gündemdeki yerini koruyor. Bulundukları bölgedeki elektrik kesintisi nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar "İstanbul elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik arıza sorgulama, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorularına yanıt arıyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?


Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 7 Ocak İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, BEDAŞ'ın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Öte yandan planlı elektrik kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.


İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ





BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI


İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesi, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler seçeneğinden, mobil web yerinde ve BEDAŞ 186 mobil başlangıç ​​noktası. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilerinin genişletilmesi için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.


BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ



