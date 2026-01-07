Ankara ASKİ su kesintisi duyurusu 7-8 Ocak: Ankara’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İlçe ilçe planlı ve plansız su kesintisi programı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kuraklık ve düşük baraj dolulukları nedeniyle kent genelinde kontrollü su yönetiminin sürdüğünü açıkladı. 7 Ocak’ta başta Çankaya ve Sincan olmak üzere birçok ilçede gün boyu basınç düşüklüğü ve yer yer kısa süreli su kesintileri bekleniyor. Ankara'da yaşanan su kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada kesintilerden Etimesgut, Keçiören, Pursaklar, Kazan gibi ilçelerin etkileneceği belirtilirken, suların verilmesi öngörülen saatler de paylaşıldı. Peki Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak? Sular ne zaman gelecek? İşte 7-8 Ocak Ankara su kesintisi programı ve resmi açıklamalar.

Ankara'da su kaynaklarını korumaya yönelik uygulamalar devam ediyor. ASKİ, mevcut koşullar sebebiyle 7 Ocak Çarşamba günü 09.00-21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüşleri ve kısa süreli kesintilerin yaşanabileceğini bildirdi. Açıklamada baraj doluluk oranlarının yüzde 1,03 seviyesinde olduğu vurgulandı.

Çankaya ve Sincan başta olmak üzere birçok ilçe etkilenecek Gün içinde en geniş etki alanı Çankaya ve Sincan'da görülecek. Çankaya'da Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Kızılay, Kavaklıdere, Ayrancı, Dikmen hattı ve çevresindeki çok sayıda mahallede; Sincan'da ise Törekent, Saraycık, Malazgirt, Atatürk, Akşemsettin ve OSB bölgelerini kapsayan kesintiler öngörülüyor. ASKİ, kesintilerin yer yer ve kısa süreli olacağını belirtti.





İlçe ilçe su kesinti programı Elmadağ'da Hasanoğlan ve çevre mahallelerde 09.00-21.00 arasında planlı uygulama yapılacak. Pursaklar genelinde 09.15-23.55 saatlerinde basınç düşüklüğü beklenirken, gece yarısından sonra Altınova ve çevresinde 00.00-07.00 arası planlı kesinti uygulanacak. Keçiören'de 10.00-23.55 saatlerinde çok sayıda mahallede etkilenme öngörülürken, Etimesgut'ta Yeşil Ova ve Oğuzlar'ın bir bölümünde 13.30-21.00 arası planlı uygulama var.

Arıza kaynaklı plansız kesintiler de yaşanacak Yenimahalle'de Batı Bulvarı üzerindeki şebeke arızası nedeniyle Yenibatı ve Batısitesi mahallelerinde 12.05-23.00 saatleri arasında plansız kesinti uygulanıyor. Polatlı'da Mehmet Akif Mahallesi'nin bir bölümünde 17.30-21.00 arası arıza çalışması yürütülürken, Kahramankazan'da (Kazan) depo seviyelerindeki düşüş nedeniyle 08.00–23.30 saatleri arasında basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanabileceği duyuruldu.

ELMADAĞ Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:05:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00 Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03'dür. Tasarruf şart. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: hasanoğlan havuzbaşı mh istasyon mh .muzafferekşi mh. bahcelievler mh şehitlik mh. fatih mh

PURSAKLAR Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:15:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00 Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.15-23.55 saatleri arasında planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir. Etkilenen Yerler: Pursaklar Geneli

KEÇİÖREN Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 10:00:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 10:00–23.55 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler : 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe



YENİMAHALLE

Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 12:05:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:00:00 Detay: Yenimahalle İlçesi:Batı Bulvarı içerisinde bulunan 800 içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Etkilenen Yerler: Yenibatı Mahallesi ve Batısitesi Mahallesi Tamamı

ETİMESGUT

Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 13:30:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00 Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 13.30–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: Yeşil Ova mahallesi ile Oğuzlar mahallesinin bir kısmı



PURSAKLAR Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 8.01.2026 00:00:00 Tamir Tarihi: 8.01.2026 07:00:00 Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 08 Ocak 2026 Perşembe günü saat 00.00'dan saat 07.00'ye kadar bazı bölgelerde planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Altınova Mahallesi Peçenek Mahallesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yeni Karaköy Mahallesi Saray Osmangazi Mahallesi

POLATLI Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 17:30:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00 Detay: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümüne Sarıyer caddesinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 17:30 ile 21:00 saatleri arasında su verilemeyecektir. Etkilenen Yerler: Mehmet Akif Mahallesi Bir Bölümü

KAZAN

Planlı Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 08:00:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:30:00 Detay: Devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarımız üzerindeki yük artmıştır. Etemesğut T 55 ve Kahramankazan merkez D2 depo seviyelerinin yoğun kullanım nedeni ile seviye düşüklüğü yaşanmaktadır Bu nedenle bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanacaktır. Bu kapsamda; Tarih:07.01.2026 Saat08:00 -07 01 2026 23:30 e kadar Çamlıdere Barajı'nda su alma yapısında arzı artırmaya yönelik yürütülen çalışmalarımız tamamlanacak ve bu tür sorunlar çok büyük ölçüde giderilebilecektir.

Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar





ÇANKAYA

Plansız Kesinti Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00 Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00 Detay: Su kaynaklarını korumak amacıyla bir süredir uygulanan kontrollü su yönetimi, mevcut koşullar nedeniyle devam etmektedir. Bu kapsamda 7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Uygulamadan Etkilenecek Bölgeler ÇANKAYA: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl

Etkilenen Yerler: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl