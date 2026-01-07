Emekli zammı 2026 Ocak: En düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yüzde kaç? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi yeni rakamlar

2026 Ocak emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar maaş alacak, en düşük emekli aylığı artacak mı? soruları gündemde yer alıyor. TÜİK’in Aralık 2025 enflasyon verilerinin açıklanmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Peki en düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yüzde kaç zam bekleniyor?Beştepe’de yapılacak kritik toplantı sonrasında en düşük maaş için alınan kararlar açıklanacak. İşte emekli maaş zammına yönelik son dakika gelişmeler.
2026 Ocak emekli zammı, milyonlarca emeklinin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aralık 2025 enflasyon rakamlarını duyurmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı kesinleşti. Açıklanan veriler, yılın ikinci yarısına ilişkin zam oranını doğrudan belirledi.
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 12,19 zam
TÜİK verilerine göre Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 30,89, aylık enflasyon ise yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. Temmuz–Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon farkı üzerinden yapılan hesaplamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19 oranında zam alacağı ortaya çıktı.
Memur ve memur emeklilerinin artışı yüzde 18,60
Aynı enflasyon verileri doğrultusunda memur maaşları ve memur emeklilerinin aylıkları için zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Böylece 2026 yılının ilk yarısında kamu çalışanları ve emekli memurlar için uygulanacak artış oranı da netleşmiş oldu.
En düşük emekli maaşı için gözler Beştepe’de
En düşük emekli maaşının artırılıp artırılmayacağı konusunda karar bu akşam Beştepe’de yapılacak toplantıda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıda etki analizleri değerlendirilecek.
AK Parti kaynakları, en düşük aylığın 6 aylık enflasyon farkı kadar artırılması halinde yaklaşık 4 milyon 11 bin emekliyi kapsayan düzenlemenin bütçeye 49-50 milyar TL civarında maliyet oluşturacağını belirtiyor.
Kök maaş hesabı değişti
Emekli maaşı zamma rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlar için Hazine destek sağlıyor. Eski emekli maaşına göre emekli aylığı 12 bin TL olan birinin maaşı Hazine desteği ile 16 bin 881 liraya çıkarılıyor. Böylece maaşlar eşitlenmiş oluyor.
Yeni zam ise kişilerin Hazine destekli maaşlarına değil kök maaşlarına uygulanıyor. Bu şekilde milyonlarca kişinin kök maaş en düşük emekli maaşının altında kalmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu durumun ortadan kalkması için düzenlemeye gidildi.