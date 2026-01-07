Emekli zammı 2026 Ocak: En düşük emekli maaşı zamlanacak mı, yüzde kaç? SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi yeni rakamlar

Kök maaş hesabı değişti





Emekli maaşı zamma rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlar için Hazine destek sağlıyor. Eski emekli maaşına göre emekli aylığı 12 bin TL olan birinin maaşı Hazine desteği ile 16 bin 881 liraya çıkarılıyor. Böylece maaşlar eşitlenmiş oluyor.

Yeni zam ise kişilerin Hazine destekli maaşlarına değil kök maaşlarına uygulanıyor. Bu şekilde milyonlarca kişinin kök maaş en düşük emekli maaşının altında kalmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu durumun ortadan kalkması için düzenlemeye gidildi.



