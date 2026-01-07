Yeni James Bond oyunu 007 First Light için PC gereksinimleri belli oldu

Bu yıl PC oyuncularının radarındaki yapımlardan biri olan 007 First Light, donanım tarafında beklentileri yukarı çekti. IO Interactive, oyunun PC sürümü için minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini paylaştı. Açıklanan tablo, özellikle bellek ve ekran kartı tarafında ciddi bir donanım ihtiyacına işaret ediyor.





Yüksek bellek ihtiyacı öne çıkıyor

Geliştirici firmanın verilerine göre oyunu 1080p çözünürlükte ve 60 kare/saniye hedefiyle oynamak isteyen kullanıcıların 32 GB RAM ve 12 GB VRAM’e sahip bir ekran kartına ihtiyacı olacak. Bu durum, halen yaygın şekilde kullanılan ve 8 GB VRAM ile gelen birçok güçlü ekran kartının önerilen seviyenin altında kalmasına neden oluyor.





Minimum gereksinimler daha erişilebilir

Daha düşük ayarlarda oynamayı planlayan kullanıcılar için tablo nispeten daha makul. Minimum sistem gereksinimlerinde GTX 1660 ya da RX 5700 seviyesinde bir ekran kartı, 16 GB RAM ve 8 GB VRAM yeterli görülüyor. Ancak bu değerlerin de yalnızca 1080p çözünürlük ve 30 FPS hedefi için geçerli olduğu özellikle belirtiliyor.





007 First Light PC sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

Performans hedefi: 1080p / 30 FPS

İşlemci: Intel Core i5-9500K veya AMD Ryzen 5 3500

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1660 veya AMD RX 5700

RAM: 16 GB

VRAM: 8 GB

Depolama: En az 80 GB

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

Önerilen sistem gereksinimleri

Performans hedefi: 1080p / 60 FPS

İşlemci: Intel Core i5-13500 veya AMD Ryzen 5 7600

Ekran kartı: NVIDIA RTX 3060 Ti veya AMD RX 6700 XT

RAM: 32 GB

VRAM: 12 GB

Depolama: En az 80 GB

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)





4K için belirsizlik sürüyor