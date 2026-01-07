Ankara Valiliği uyardı: Önce fırtına ardından kar yağışı geliyor

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu. Uyarının 8 Ocak Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Başkentte beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın ardından ise sıcaklıkların hızla düşeceği ve kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte
Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son veriler doğrultusunda kent genelini kapsayan meteorolojik uyarıda bulundu.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA GELİYOR
Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Ankara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 70 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.
Uyarının 11.00’de başlayacağı ve 21.00’e kadar devam edeceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
ANKARA HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK TAHMİNLER İÇİN TIKLAYINIZ
Valilikten yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek kamuoyunun bilgilendirildiği ifade edildi.
METEOROLOJİ'DEN BATI VE İÇ BÖLGELER İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) resmi internet sitesinden (www.mgm.gov.tr) yapılan açıklamada şu bilgiler yer alıyor;
Yapılan son değerlendirmelere göre; 08.01.2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğru Karadeniz’in iç kesimleri ile Batı Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına ( 50-70 km/saat, yüksekler başta olmak üzere yer yer 80-90 km/saat) bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BAŞKENTTE ÖNCE KUVVETLİ RÜZGAR, ARDINDAN KAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, ülke genelinde birçok ilde sıcaklıkların önümüzdeki günlerde düşeceği bilgileri yer alıyor. 10 derece birden azalması beklenen sıcaklıklarla birlikte Ankara'da da kar yağışı ihtimalini güçlendirdi. Meteororoloji'nin değerlendirmelerine göre, 9 Ocak Cuma günü, Ankara dahil birçok ilde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ