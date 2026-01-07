Ankara Valiliği uyardı: Önce fırtına ardından kar yağışı geliyor





KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA GELİYOR





Yapılan açıklamaya göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren Ankara genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Rüzgarın hızının 40-60 kilometre/saat, yüksek kesimlerde ise yer yer 70 kilometre/saat seviyelerine ulaşabileceği belirtildi.





Uyarının 11.00’de başlayacağı ve 21.00’e kadar devam edeceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

