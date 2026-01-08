Kuvvetli rüzgara dikkat! Bugün (8 Ocak Perşembe günü) hava nasıl olacak? Yağış ve kar var mı? MGM il il güncel hava durumu

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?





Türkiye genelinde milyonların beklediği kar haberi için takvimler 9 Ocak Cuma gününü işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde batıdan giriş yapan ılık ve yağışlı hava dalgası, Perşembe gecesinden itibaren yerini Balkanlar üzerinden gelecek dondurucu bir soğuğa bırakacak. Cuma sabahı itibarıyla sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşmesiyle birlikte, Ankara, Eskişehir, Bolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmurun yerini hızla yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor. İstanbul'da ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışlı sistem, Doğu Anadolu'da halihazırda var olan kar örtüsünü tazeleyerek dondurucu bir "kara kış" atmosferi oluşturacak. Hafta sonu boyunca iç bölgelerde etkisini sürdürecek olan bu kar yağışı, özellikle Cumartesi günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabileceği için hazırlıklı olunması gerekiyor.