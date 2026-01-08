Kuvvetli rüzgara dikkat! Bugün (8 Ocak Perşembe günü) hava nasıl olacak? Yağış ve kar var mı? MGM il il güncel hava durumu

Hafta başına bahar havası ile başlanırken bugün yağmurla birlikte soğuk hava yeniden etkisini artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından haftalık hava tahmini (8- 14 Ocak 2026) yayınladı. Buna göre ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü azalacağı tahmin ediliyor. Peki, Bugün (8 Ocak Perşembe) hava nasıl olacak? Lodos mu etkili olacak? Yağış ve kar var mı? İşte MGM il il güncel hava durumu raporunun ayrıntıları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nu batısı ile Mersin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ile Akdeniz’in Toroslar Mevkii ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
Kuvvetli rüzgara dikkat
Rüzgarın, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yağışların, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz çevreleri ile Konya’nın güney ve batısında kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MGM Haftalık Hava Tahmini (8- 14 Ocak 2026)
BEYAZ ÖRTÜ İÇ KESİMLERİ KAPLAYACAK
Yağışlı sistem hafta ortasından itibaren iç bölgelere doğru sokulurken, asıl kırılma Cuma günü yaşanacak. Sıcaklıkların ani ve sert bir şekilde düşmesiyle birlikte; Ankara, Eskişehir, Bolu ve İç Anadolu'nun genelinde yağmur yerini tamamen yoğun kar yağışına bırakacak. Şehir merkezlerinde ulaşımı etkileyebilecek bu kar yağışı, hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek gibi görünüyor. Karadeniz hattı boyunca ise soğuk hava, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerde ise yoğun kar olarak kendini gösterecek.
GECE YARISI DONDURUCU SOĞUKLAR VE "GİZLİ BUZLANMA"
Hafta sonuna doğru yağışlı kütleler yurdu terk etmeye hazırlansa da, asıl tehlike dondurucu soğuklar olacak. Kar yağışının ardından açan gökyüzü, özellikle İç Anadolu'da termometreleri -9 derecelere, Doğu Anadolu'da ise -18 derecelere kadar çekecek. Bu durum, özellikle gece ve sabah saatlerinde yollarda "gizli buzlanma" riskini doğuruyor. Ayrıca, Marmara ve İç Anadolu'nun batısında beklenen yoğun sis tabakası, görüş mesafesini yer yer birkaç metreye kadar düşürerek sürücüler için büyük bir risk oluşturabilir.
KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Türkiye genelinde milyonların beklediği kar haberi için takvimler 9 Ocak Cuma gününü işaret ediyor. Haftanın ilk günlerinde batıdan giriş yapan ılık ve yağışlı hava dalgası, Perşembe gecesinden itibaren yerini Balkanlar üzerinden gelecek dondurucu bir soğuğa bırakacak. Cuma sabahı itibarıyla sıcaklıkların aniden 10 derece birden düşmesiyle birlikte, Ankara, Eskişehir, Bolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yağmurun yerini hızla yoğun kar yağışına bırakması bekleniyor. İstanbul'da ise yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışlı sistem, Doğu Anadolu'da halihazırda var olan kar örtüsünü tazeleyerek dondurucu bir "kara kış" atmosferi oluşturacak. Hafta sonu boyunca iç bölgelerde etkisini sürdürecek olan bu kar yağışı, özellikle Cumartesi günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde ulaşımda aksamalara ve buzlanmaya yol açabileceği için hazırlıklı olunması gerekiyor.