Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün üniversite öğrencilerine sağladığı burs ve kredi tutarlarında zamlı ücretler belli oldu.2026 başlamasıyla beraber KYK zammı gündeme geldi. KYK bursundan ve KYK kredisinden yararlanan üniversite öğrencileri, KYK burs, kredi zammı 2026 ne kadar olacak? KYK burs, kredi zammı ne zaman yatacak? sorularını araştırıyor. İşte 2026 KYK lisans, yüksek lisans, doktora zamlı ücretleri.
KYK burs ve kredi ücretleri 2026 Ocak ayı yaklaşırken, milyonlarca öğrencinin yoğunlaştığı konuların başında geliyor. Mevcutta lisans öğrencilerine 3.000 TL olarak her ay ödenen KYK burs ve kredileri ocak ayından itibaren zamlandı. Ön lisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine maddi destek amacıyla verilen KYK burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı, yeni yıl öncesi belli oldu. Öğrencilere maddi destek amacıyla verilen KYK burs ve kredi ücretleri her sene sonunda güncelleniyor.
KYK BURS, KREDİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kabine toplantısının ardından 2026 yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı burs ve öğrenim kredilerinde yüzde 33 artışa gidildiğini açıkladı.
2026 güncel rakamlar:
Lisans öğrencileri - 4.000 TL
Yüksek lisans öğrencileri - 8.000 TL
Doktora öğrencileri - 12.00 TL
KYK BURS, KREDİ MİKTARI 2026'DA NE ZAMAN ÖDENECEK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, ocak ayından itibaren burs ve kredileri zamlı olarak ödeyecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.
KYK BURS VE KREDİLERİ ÖDEME GÜNLERİ VE TARİHLERİ
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.