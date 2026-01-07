Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
AÖL sınav sonuçları 2026: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu

AÖL sınav sonuçları 2026: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu

22:597/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
AÖL sınav sonuçları 2026: MEB açıklama tarihi belli oldu
AÖL sınav sonuçları 2026: MEB açıklama tarihi belli oldu

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla beklediği AÖL 1. dönem sınav sonuçları için takvim netleşti. Milli Eğitim Bakanlığı, Aralık ayında tamamlanan 2025–2026 eğitim yılı sınavlarının ardından değerlendirme sürecini tamamlıyor. Sonuçlar, Ocak ayı itibarıyla MEB’in resmi çevrim içi sistemleri üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişime açılacak.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kapsamında Türkiye genelinde yapılan 1. dönem sınavları, Aralık ayında üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, sonuçlara ilişkin resmi tarih de MEB takvimiyle duyuruldu. AÖL sınav sonuçları 2026 yılı Ocak ayı içinde adayların erişimine sunulacak.


AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren görüntülenebilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar aynı gün çevrim içi sistemlere yansıtılacak.


AÖL sonuçları hangi ekrandan sorgulanacak?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden sisteme giriş yapacak. Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle yapılacak.


Sonuçlar erken açıklanır mı?

AÖL sınav sonuçlarının belirtilen tarihten önce yayımlanmasına ilişkin MEB tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle adayların, duyurulan takvimi esas alarak resmi kanalları takip etmesi gerekiyor.

#aöl
#açık öğretim lisesi
#aöl sınav sonuçları
#meb
#milli eğitim bakanlığı
#sınav sonuçları 2026
#mesleki açık öğretim lisesi
#açık öğretim ortaokulu
#AÖL 1. dönem sınav sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede