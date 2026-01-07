AÖL sınav sonuçları 2026: AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarihi duyurdu

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kapsamında Türkiye genelinde yapılan 1. dönem sınavları, Aralık ayında üç oturum halinde gerçekleştirildi. Sınavların ardından soru ve cevap anahtarları yayımlanırken, sonuçlara ilişkin resmi tarih de MEB takvimiyle duyuruldu. AÖL sınav sonuçları 2026 yılı Ocak ayı içinde adayların erişimine sunulacak.





AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilan ettiği takvime göre AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren görüntülenebilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar aynı gün çevrim içi sistemlere yansıtılacak.





AÖL sonuçları hangi ekrandan sorgulanacak?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav sonuçlarını aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden öğrenebilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx üzerinden sisteme giriş yapacak. Sorgulama işlemleri T.C. kimlik numarası ve öğrenci şifresiyle yapılacak.





Sonuçlar erken açıklanır mı?