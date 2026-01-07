Torba Yasa maddeleri tabloya sıralandı! 36 maddelik torba detaylandı: Bağ-kur ihya süresi, düşük prim...

ÖZEL ÜNİVERSİTEYE ENFLASYON AYARI

Vakıf yükseköğretim kurumlarında hazırlık sınıfı ya da birinci sınıf dışındaki öğrencilerin ücretleri, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenemeyecek. Bunun yerine haziranda ÜFE ve TÜFE artış ortalaması da dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulu’nun belirleyeceği esaslara göre öğrenci ücretleri belirlenecek.

BİRÇOK RUHSATA YILLIK HARÇ

Teklif kapsamında, harca tabi olmayan birçok ruhsat ve yetki belgesinden yıllık harç alınması öngörülüyor. Kuyumculuk yetki belgeleri için her yıl 30 bin lira, ikinci el motorlu kara taşıtı ve taşınmaz ticareti için 20 bin lira, özel tıp merkezi ruhsatnamesi için 50 bin lira, ağız ve diş sağlığı merkezleri ile hayvan hastanesi ruhsatı için 40 bin lira, kıymetli maden kuruluş ile faaliyet izin belgeleri için ayrı ayrı 7,5 milyon lira, tarifeli ve tarifesiz seferlerle yolcu ve yük taşımacılığı yapacak hava yolu işletmelerine verilen ruhsatlar için ise 2 milyon lira harç alınacak.