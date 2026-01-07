EMEKLİYE REFAH PAYI DÜZENLEMESİ SON DAKİKA! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 4A, 4B ve 4C emeklilerine seyyanen (refah) payı zammı yapılacak mı?

Ortalama 20 bin lira alan emeklinin maaşı %12,5 artması durumunda Ocak ayında 2.500 lira artacak ve 22 bin 500 TL olarak ödenecek.

20 bin 500 lira alan emeklinin aylığı ise 2 bin 562 lira yükselecek ve 23 bin 62 liraya ulaşacak.

21 bin lira maaş alan emekliye ise %12,5 zam yapılması halinde maaşı 2 bin 625 lira yükselecek ve 23 bin 625 lira olacak.

22 bin lira emekli aylığı alana ise %12,5 emekli zammı yapılması durumunda maaşı 2 bin 750 lira yükselecek ve 24 bin 750 liraya yükselecek.

23 bin lira alan emeklinin maaşı 25 bin 875 lira, ortalam 24 bin lira alan emeklinin aylığı ise beklentiye göre 27 bin lira zamlanacak.