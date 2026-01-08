Yeni Şafak
Bursa'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği son dakika açıklamalar

Bursa'da yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Bursa'da okullar tatil olacak mı? Bursa Valiliği son dakika açıklamalar

12:568/01/2026, Perşembe
Meteoroloji’nin 63 il için yayımladığı sarı kodlu uyarının ardından Bursa’da sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr etkisini artırdı. Olumsuz hava koşulları kent genelinde günlük yaşamı zorlaştırırken, öğrenciler ve veliler 9 Ocak Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceğine odaklandı. Bursa Valiliği’nden yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

Bursa’da etkili olan sağanak ve fırtına sonrası gözler valilik kararına çevrildi. Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı verdiği iller arasında yer alan Bursa’da, 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor.

BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak 2026 Cuma günü için Bursa'da okulların tatil edileceğine dair şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili Valilikten bir karar gelmesi halinde gelişmeler habere eklenecektir.

BURSA'DA DAHİL 63 İL İÇİN SARI KODLU HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahmin raporuna göre; 63 il için sarı kodlu uyarı verildi. İstanbul, Ankara ve Busa'nın da aralarında bulunduğu illerde sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

SAĞANAK, FIRTINA VE RÜZGAR BEKLENTİSİ

Rapora göre rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli esecek, bazı bölgelerde fırtına seviyesine ulaşacak. Bu hava koşullarının çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve günlük yaşamda olumsuzluklara yol açabileceği belirtiliyor.

HAFTA SONU KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR GELİYOR

Sıcaklık düşüşüyle birlikte hafta sonu ülke genelinde kar ve karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Özellikle iç ve yüksek kesimlerde kar yağışı olasılığı gündemde.

