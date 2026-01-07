Yeni Şafak
TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi: 500 bin sosyal konut Batman hak sahipliği KURASI CANLI İZLE

7/01/2026, среда
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Batman kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Batman’daki 3.810 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda saat 13.00’da yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Batman için merakla beklenen kura çekimi bugün yapılıyor. TOKİ Batman kura çekilişi, 7 Ocak’ta Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda saat 13.00’da gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde Batman merkezde 3.810 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Batman’da konut sahibi olmayı hedefleyen binlerce başvuru sahibi, kura çekiminin ardından ilan edilecek TOKİ Batman kura sonuçları isim listesini yakından izliyor. Sonuçlar, TOKİ’nin resmi kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. İşte 500 bin konut TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi.

BATMAN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları sorgulayabilecek:

BATMAN KURASI CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BATMAN TOKİ KURASINA KATILACAKLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

