Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Batman kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Batman’daki 3.810 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu’nda saat 13.00’da yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Batman kura sonuçları isim listesi.

