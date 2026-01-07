Bugün futbol tutkunlarını yine dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. İngiltere Premier Lig’de Manchester City ile Brighton karşı karşıya gelirken, Everton sahasında Wolverhampton’ı ağırlayacak, Fulham ise Chelsea ile üç puan mücadelesine çıkacak. AFC U23 Şampiyonası’nda heyecan hız kesmeden sürerken, İran deplasmanda Güney Kore ile karşılaşacak, Japonya ise Suriye’yi kendi evinde konuk edecek. İtalya Serie A’da günün öne çıkan maçında Napoli ile Verona sahaya çıkacak. Peki bugün hangi karşılaşmalar oynanacak, hangi takımlar sahne alacak? İşte 7 Ocak maç programı.

Yeşil sahalarda bugün de birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Manchester City - Brighton, Everton - Wolverhampton, Fulham - Chelsea takımları İngiltere Premier Lig'de üç puan için mücadele ederken, AFC U23 Şampiyonası maçlarında da heyecan dorukta. İran, Güney Kore'ye konuk olurken, Japonya ise Suriye'ye evinde ağırlayacak. İtalya Serie A'da Napoli - Verona kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? İşte 7 Ocak İtalya Serie A, İngiltere Premier Lig, AFC U23 Şampiyonası ve Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Yarı Final maç saatleri.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 14:30 Güney Kore - İran AFC U23 Şampiyonası Smart Spor 2 14:30 Japonya - Suriye AFC U23 Şampiyonası Spor Smart

17:00 Özbekistan - Lübnan AFC U23 Şampiyonası Spor Smart 19:30 Katar - BAE AFC U23 Şampiyonası D Smart GO 20:30 Bologna - Atalanta İtalya Serie A S Sport Plus

20:30 Napoli - Verona İtalya Serie A S Sport 2 22:00 Barcelona - Athletic Bilbao İspanya Süper Kupa Yarı Final S Sport Plus

22:30 Bournemouth - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1 22:30 Brentford - Sunderland İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

22:30 Crystal Palace - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 22:30 Everton - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect 22:30 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

22:30 Manchester City - Brighton İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 22:45 Lazio - Fiorentina İtalya Serie A Tivibu Spor 2

22:45 Parma - Inter İtalya Serie A S Sport 2 22:45 Torino - Udinese İtalya Serie A Tivibu Spor 3