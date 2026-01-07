TOKİ Muş kura çekilişi yapılıyor. 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde kura çekilişleri, TOKİ tarafından açıklanan program doğrultusunda devam ediyor. Bu kapsamda Muş’ta yapılacak 2 bin 142 konut için kura çekimi, 9 Ocak’ta Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Muş kura çekilişine katılma hakkı bulunan başvuru sahipleri ile başvuruları geçersiz kabul edilen adayların isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş’ta kura çekimine dahil olacakların listesi merak ediliyor. İşte TOKİ Muş kurasına katılacaklar listesi.

