Trafikte kural ihlali düzenlemesi bitti: İşte bedeli 200 bin liraya kadar yükselen cezalar





AMBULANSA YOL VERMEYENİN EHLİYETİNE EL KONULACAK





Ambulans ve itfaiye araçlarının trafikte seyir halindeyken önlerine engel olan sürücülere karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçları da 30 gün bağlanacak. Ambulans gibi acil araçlara yol vermemekte direnen sürücüler, 5 yılda iki kez kural ihlali yaparlarsa ehliyetleri iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler, sürücü belgesini sıfırdan almak zorunda kalacak.