Trafikte kural ihlali düzenlemesi bitti: İşte bedeli 200 bin liraya kadar yükselen cezalar

08:548/01/2026, Perşembe
Yeni trafik düzenlemeleri kapsamında hız sınırını aşanlara, kırmızı ışıkta geçenlere ve ambulanslara yol vermeyenlere yönelik para cezaları ile ehliyet iptali süreleri artırılıyor. İşte 2026'da uygulanacak ceza süreleri ve miktarları...

60 GÜN TRAFİKTEN MEN


"Dur" ihtarına uymayan sürücülere karşı caydırıcı cezalar uygulanacak. Yerleşim yerlerinde ve ana yollarda drift (araç kaydırma) yapan sürücülere 60 gün ehliyet ve araç trafikten men cezası verilecek. Drift yapan sürücüler, 5 yıl içinde iki kez bu suçu tekrar ederlerse ehliyetleri tamamen iptal edilecek ve ehliyeti teslim etmeleri zorunlu olacak.


5 KEZ İHLALE PSİKİYATRİ RAPORU


Son 6 yılda 30 km/saat hız sınırının olduğu bölgelerde, 15 yaş altı 169 öğrencinin hayatını kaybettiği verisi ışığında yeni sistemde farklı hız limitlerine göre 5-6-9 barem uygulaması yapıldı.


*30 km/saat hız limitli yerlerde, 36 km/saat üzerinde hız yapanlara para cezası uygulanacak.


*76 km/saat hızla yakalanan sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alınacak.


*86 km/saat hızda ehliyet 60 gün, 96 km/saat hızda ise 90 gün süreyle ehliyet iptal edilecek.


Bir yıl içinde 5 kez bu tür hız ihlali yapan sürücülerden psikiyatri raporu istenecek.



MAKASA AĞIR CEZA


"Makas atmak" olarak bilinen tehlikeli sollama davranışına karşı sert yaptırımlar uygulanacak. Makas atan sürücülere 60 gün ehliyet ve araçlarına da 60 gün trafikten men cezası verilecek. Otoyollarda ters yönde giden sürücülere yönelik olarak da 60 gün ehliyet ve araç trafikten men cezası uygulanacak.


AMBULANSA YOL VERMEYENİN EHLİYETİNE EL KONULACAK


Ambulans ve itfaiye araçlarının trafikte seyir halindeyken önlerine engel olan sürücülere karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanacak. Yol vermeyen sürücülerin ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak ve araçları da 30 gün bağlanacak. Ambulans gibi acil araçlara yol vermemekte direnen sürücüler, 5 yılda iki kez kural ihlali yaparlarsa ehliyetleri iptal edilecek. Ehliyeti iptal edilenler, sürücü belgesini sıfırdan almak zorunda kalacak.


Sürücülerin, 1 yılda 3 kırmızı ışık ihlalinde 30, 4 ihlalde 60, 5 ihlalde 90 gün ehliyeti alınacak. Eğer bir sürücü 6 kez ışık ihlali yaparsa ehliyeti iptal edilecek.


Düğün ve benzeri konvoylarda yol kapama cezası 90 bin TL ve 60 gün ehliyete el konulma olacak. Köprü, tünel ve viyadüklerde yapılan yol kapamalara ise 180 bin TL ve 120 gün ehliyete el konulma ve trafikten men uygulanacak.


