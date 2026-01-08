Bitlis’te TOKİ konutlarında hak sahipleri belirleniyor. Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri sürüyor. Bu kapsamda TOKİ Bitlis kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Bitlis’te 2.363 sosyal konutlar için düzenlenecek kura, Ziya Eren Spor Lisesi Spor Salonu’nda saat 13.00’da yapıldı. Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden sorgulayabilecek. İşte 500 bin konut TOKİ Bitlis kura sonuçları isim listesi.
Bitlis'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Bitlis'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Bitlis'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
İlk teslimatlar için ise tarihin Mart 2027 olarak belirlendiğini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2026 yılı içerisinde de teslim edilecek konutların olacağını söyledi.