81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesinde hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri devam ediyor; TOKİ tarafından yürütülen süreç kapsamında 8 Ocak’ta Bitlis kurası gerçekleştirilecek. Bitlis TOKİ kurasına katılacak adaylar için başvurusu kabul edilenler ve reddedilenlerin isim listeleri de kamuoyuyla paylaşıldı. Noter huzurunda yapılacak çekiliş TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak ve sonuçlar e-Devlet ile TOKİ sitesi üzerinden sorgulanabilecek. Kura heyecanı sürerken, Bitlis’te yaklaşık 2 bin 363 konutun hak sahipleri belli olacak. İşte Bitlis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri.