POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK 2026? En Düşük Polis Maaşı Ne Oldu? İşte 2026 Polis Memuru, Komiser ve Başkomiser Maaş Tablosu...

2026 yılı polis maaş zammı için hesaplar netleşmeye başladı. TÜİK’in Kasım ayı enflasyon verileri doğrultusunda Temmuz–Kasım dönemini kapsayan yaklaşık yüzde 17,57’lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı maaşlara yansıtıldı. Buna ek olarak tüm memurlara uygulanan 1.000 TL taban aylık iyileştirmesi de hesaplamalara dahil edildi. Bu kapsamda 8/1 dereceli bir polis memurunun maaşı 80 bin TL seviyesine yaklaşırken, komiser ve başkomiser maaşları da yeni zam oranlarıyla birlikte yeniden hesaplandı. Nihai rakamlar ise Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla kesinleşecek.

