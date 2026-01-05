Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Türkiye’nin birçok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aşırı soğuklar hafta sonu da etkisini sürdürecek. Pazartesiden itibaren batı kesimlere ise yağmur geliyor. Doğu illerinde dondurucu soğuklar hafta sonu ve yeni haftanın başında da etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından gözler valiliklerden gelecek açıklamalara çevrilirken, öğrenciler ve veliler de “6 Ocak Salı okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller olup olmadığı, hangi şehirlerde okul tatili kararı alındığı ve valiliklerden resmi bir açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu. Peki, yarın okullar tatil mi, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Şırnak, Batman'da kar tatili olacak mı? İşte, 6 Ocak kar tatili haberinin detayları.
Havaların birdenbire soğumasıyla birlikte Türkiye’nin birçok ilinde yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Antalya çevreleri ve Batı Karadeniz ile Samsun ve Çankırı çevrelerinin aralıklı yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından vatandaşlar ve öğrenciler, kar tatili olup olmayacağını merakla bekliyor. Peki, yarın okullar tatil mi, Van, Hakkari, Bitlis, Rize, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Tokat, Sivas, Muş'ta kar tatili olacak mı? İşte, 6 Ocak kar tatili haberinin detayları.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli rüzgâr, birçok bölgede ise yağmur, buzlanma ve çığ tehlikesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
6 OCAK OKULLAR TATİL Mİ? OKUL VAR MI?
6 Ocak Salı günü kar tatili için valiliklerden henüz bir açıklama gelmedi.
Bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti.
Malatya'nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.
BATMAN
Kozluk ilçesinin kırsal kesimlerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitim durduruldu.
ŞIRNAK
Beytüşşebap ilçesinde buzlanma ve çığ tehlikesi nedeniyle eğitime ara verildi.
ŞANLIURFA
Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde eğitime ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ
Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
DİYARBAKIR
5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından buzlanma ve don gibi olumsuz hava koşulları devam ediyor.
Bu kapsamda, Kulp, Sur, Ergani, Hani ve Lice ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullar ile Hani'de bir ve Lice'nin kırsal mahallelerinde bulunan iki okulda yarın eğitime ara verildi.
Gece termometrelerin sıfırın altında 14 dereceyi gösterdiği Erzurum'da, soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı.
Bazı vatandaşlar, araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü, binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Kentteki bazı camilerin bahçelerindeki şadırvanlar da buzla kaplandı.
Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü kentte, buzlanmalar meydana geldi. Yol ve kaldırımların yanı sıra akarsuların yüzeyi de buzla kaplandı.
Sıcaklığın gece sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü Kars'ta ise soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Dondurucu soğukların etkisiyle kentteki birçok sürücü aracını çalıştırmakta güçlük çekti, akaryakıt istasyonlarında mazot pompaları dondu.
Vatandaşlar araçlarını akü takviyesiyle çalıştırdı.
Kars-Selim yolunda seyir halindeyken tırı donan Yüksel Akkoyun, dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Eksi 27 dereceydi, mazotumuz dondu, yolda kaldık. Filitre ve mazotu ısıtmaya, başımızın çaresine bakmaya çalışıyoruz." dedi. Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle bitkiler ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.
Tunceli'de de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Uzunçayır Baraj Gölü ve Munzur Çayı'nın bazı noktaları buz tuttu. Kentteki ağaçlar ve bitkiler de kırağıyla kaplandı.
Ağrı'da da dondurucu soğuklar ve sis etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü kentte, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını naylon ve battaniyelerle örttü. Erken saatlerde hayvan borsasına gelen vatandaşlar soğuk havada zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ile büyükbaş hayvanların yüz bölgesi kırağı tuttu.