Balıkesir TOKİ kurası ne zaman, hangi tarihte çekilecek? 500 bin sosyal konut kura tarihi açıklandı mı?

TOKİ tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu büyük seferberlik Balıkesir için de önemli bir adım niteliğindedir. Balıkesir'de 7 bin 548 sosyal konut inşa edilmesi planlanmakta; bu konutlar Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Savaştepe, Sıngırdı ve Susurluk’ta inşa edilecek. Peki TOKİ Balıkesir kura tarihi belli oldu mu? Balıkesir TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
Türkiye'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında ülke genelinde 500 bin sosyal konut inşa edilecek olup, bu kapsamlı hamle Balıkesir için de erişilebilir konut imkanı sağlamaktadır. Balıkesir'd inşa edilmesi planlanan sosyal konutlar, dar gelirli vatandaşların uygun şartlarda ev sahibi olmasını hedeflemekte. TOKİ sosyal konut kura çekilişi başladı. Peki TOKİ 500 bin konut Balıkesir kurası çekimi ne zaman? İşte Balıkesir TOKİ kura tarihine ilişkin detaylar.
TOKİ 500 bin konut Balıkesir kurası çekimi ne zaman?
Balıkesir TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim 13 Şubat’ta yapılacak.
TOKİ Balıkesir kura tarihi ve kura saati için tıklayın
Balıkesir'de TOKİ 500 bin konut kurası ne zaman çekilecek?
Balıkesir'de TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihi 13 Şubat’ta olarak açıklandı. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
BALIKESİR TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
BALIKESİR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Balıkesir'de TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Balıkesir'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Balıkesir'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Balıkesir'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
Balıkesir'de TOKİ sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?