Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimine göre ilk sahur, ilk iftar ve bayram günleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Ramazan ayının başlangıç tarihi netleşti. Hicri ve miladi takvim arasındaki fark nedeniyle her yıl daha erken başlayan Ramazan, 2026’da şubat ayında idrak edilecek. İlk sahur, ilk oruç ve Ramazan Bayramı günleri kamuoyuyla paylaşıldı. Peki bu yıl Ramazan ayı hangi gün başlayacak ve hangi gün sona erecek? İşte Diyanet'in yayınladığı 2026 dini takvime göre Ramazan ayı tarihleri...

1 /7 Ramazan ayının başlangıç tarihi, 2026 yılına girilmesiyle birlikte Türkiye genelinde en çok merak edilen başlıklardan biri oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan resmi takvime göre, 2026 Ramazan ayı 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. Aynı gece ilk sahura kalkılacak, ilk oruç ise 19 Şubat Perşembe günü tutulacak.

2 /7 2026 Ramazan ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Hicri takvime göre dokuzuncu ay olan Ramazan, 2026 yılında toplam 29 gün sürecek. Müslümanlar, 19 Şubat’tan itibaren oruç ibadetini yerine getirecek. Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, bu tarihler arasında sahur ve iftar vakitlerine göre ibadetlerini sürdürecek.

3 /7 İlk sahur ve ilk oruç takvimi Ramazan’ın başlangıcından bir gün önce, 18 Şubat Çarşamba gecesi ilk sahura kalkılacak. Takvimlere göre ilk iftar ise 19 Şubat Perşembe günü yapılacak. Oruç ibadeti, Ramazan Bayramı arefesi olan 19 Mart Perşembe gününe kadar devam edecek.

4 /7 Ramazan bayramı 2026 tarihleri Diyanet’in yayımladığı dini günler listesine göre Ramazan Bayramı’nın arefe günü 19 Mart 2026 Perşembe olarak belirlendi. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek. Bayram tatilinin hafta sonuna denk gelmesi dikkat çekiyor.

5 /7 Ramazan ayının dini anlamı İslam inancında büyük bir yere sahip olan Ramazan ayı, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay olarak kabul ediliyor. Oruç ibadeti bu ayda farz kılınırken, Ramazan; sabır, arınma, tövbe ve dayanışma kavramlarıyla öne çıkıyor. Kadir Gecesi’nin de Ramazan ayı içerisinde yer alması, bu dönemi Müslümanlar için ayrıcalıklı kılıyor.

