MEB bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS sınav ve başvuru takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 İOKBS için sınav tarihi açıklandı. Resmî takvime göre bursluluk sınavı 26 Nisan 2026’da uygulanacak. Başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar ise veli ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. MEB İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ile sınav kılavuzu hakkındaki son gelişmeler haberimizde.
Türkiye genelinde binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı için gözler İOKBS 2026 takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan planlamaya göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 26 Nisan 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, farklı kademelerde eğitim gören öğrencileri kapsıyor.
Bursluluk sınavı hangi sınıfları kapsıyor?
İOKBS, resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine uygulanıyor. Bunun yanında ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim gören öğrenciler de sınava katılabiliyor. Sınavı başarıyla geçen adaylar, MEB burs desteğinden yararlanma hakkı elde ediyor.
2026 İOKBS sınav tarihi açıklandı
MEB tarafından yayımlanan 2026 yılı sınav uygulama takvimine göre bursluluk sınavı tarihi kesinleşti. Buna göre 2026 İOKBS, 26 Nisan 2026 tarihinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılacak. Sınav öncesinde adayların giriş belgeleri ayrıca erişime açılacak.
Başvuru takvimi henüz ilan edilmedi
2026 bursluluk sınavı için başvuru tarihleri şu aşamada açıklanmış değil. İOKBS başvuru süreci, yayımlanacak kılavuzla birlikte netlik kazanacak. Başvuru şartları, takvim ve diğer ayrıntıların önümüzdeki dönemde MEB tarafından duyurulması bekleniyor.