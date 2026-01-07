Yeni Şafak
İstanbul Üniversitesi AUZEF final (bitirme) sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? 2026 AUZEF AKSİS sonuç sorgulama ekranı

13:107/01/2026, Çarşamba
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde eğitim gören binlerce öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi final maratonunun sona ermesiyle birlikte, tüm gözler AUZEF final sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına kilitlendi. İşte AUZEF AKSİS Bitirme Sınavı (Final) sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Bitirme Sınavı (Final) sonuçları için sorular gündemde. 27 Aralık - 28 Aralık 2025 Tarihlerinde uygulanan AUZEF final sınavlarının sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?


Üniversite yönetimi tarafından henüz resmi bir tarih verilmemiş olsa da, AUZEF'in geleneksel değerlendirme takvimi bize bazı ipuçları veriyor:

AUZEF final sonuçları genellikle sınav tarihini takip eden 10 ila 15 gün içinde açıklanıyor.

Mevcut takvime göre sonuçların 5-11 Ocak 2026 tarihleri arasında (yani bu hafta içerisinde) ilan edilmesi bekleniyor.



AUZEF AKSİS sınav sonuçları sorgulama sayfası


Sonuçlar açıklandığı an öğrenciler herhangi bir belge beklemeksizin dijital ortamdan notlarını görebilecek:

AKSİS Girişi: aksis.istanbul.edu.tr adresine gidin.

Kimlik Doğrulama: Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yapın.

Öğrenim Bilgileri: "Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)" sekmesine tıklayın.


AUZEF AKSİS SONUÇ SORGULAMA




Güz Dönemi Telafisi Ocak Sonunda

Yayımlanan takvime göre, Güz Dönemi derslerinden kalan veya not yükseltmek isteyen öğrenciler için ilk durak Ocak ayının son hafta sonu olacak.

Güz Dönemi Bütünleme Sınavı: 31 Ocak – 01 Şubat 2026

AUZEF 2025-2026 AKADEMİK TAKVİMi

Öğrencilerin dönem planlaması yapabilmesi adına İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan kritik tarihler tablosu:

Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı ve Sonu

Güz Dönemi: 22 Eylül 2025 - 26 Aralık 2025

Bahar Dönemi: 23 Şubat 2026 - 29 Mayıs 2026

Kayıt Yenileme Tarihleri

(Yeni Kayıt Hakkı Kazananlar İçin)

Güz Dönemi: Fakülteye İlk Kayıt Tarihleri

Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026

(Kayıtlı Öğrenciler İçin)

Güz Dönemi: 01 Eylül 2025 – 21 Eylül 2025

Bahar Dönemi: 16 Şubat – 01 Mart 2026






