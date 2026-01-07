Iğdır TOKİ kura sonuçları belirleniyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Iğdır için beklenen kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Iğdır kura çekilişi, bugün Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda saat 11.00’de yapılıyor. Proje kapsamında Iğdır merkezde toplam 1.200 sosyal konut inşa edilecek. Iğdır’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, kura çekilişinin ardından açıklanacak TOKİ Iğdır kura sonuçları isim listesini yakından takip ediyor. Kura sonuçları, TOKİ’nin resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenilebilecek. İşte TOKİ Iğdır kura sonuçları sorgulama ekranı.

1 /75 Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, Türkiye genelinde 81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. Bugün Iğdır TOKİ kurası çekilecek. Iğdır Kültür Konferans Salonu’nda saat 11:00’da Iğdır konutları için kuralar çekilecek. İşte TOKİ Iğdır konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /75

3 /75

4 /75

5 /75

6 /75

7 /75

8 /75

9 /75

10 /75

11 /75

12 /75

13 /75

14 /75

15 /75

16 /75

17 /75

18 /75

19 /75

20 /75

21 /75

22 /75

23 /75

24 /75

25 /75

26 /75

27 /75

28 /75

29 /75

30 /75

31 /75

32 /75

33 /75

34 /75

35 /75

36 /75

37 /75

38 /75

39 /75

40 /75

41 /75

42 /75

43 /75

44 /75

45 /75

46 /75

47 /75

48 /75

49 /75

50 /75

51 /75

52 /75

53 /75

54 /75

55 /75

56 /75

57 /75

58 /75

59 /75

60 /75

61 /75

62 /75

63 /75

64 /75

65 /75

66 /75

67 /75

68 /75

69 /75

70 /75

71 /75

72 /75

73 /75

74 /75 IĞDIR TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK? TOKİ kura çekilişleri sonrası asil listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları sorgulayabilecek. CANLI İZLE: TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN