Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 PPK toplantı takvimi açıklandı mı?

Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 PPK toplantı takvimi açıklandı mı?

2026 yılının başlamasıyla birlikte ekonomi gündeminin en kritik tendency gündem maddesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı ilk faiz kararı oldu. Enflasyon, kur ve kredi politikaları açısından belirleyici olacak Para Politikası Kurulu toplantısı için geri sayım başlarken, TCMB’nin 22 Ocak’ta açıklayacağı karar piyasalar tarafından yakından izlenecek.

Yeni yılın ilk günlerinde ekonomi yönetiminin atacağı adımlar merak edilirken, gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. TCMB, 2026 yılının ilk Para Politikası Kurulu toplantısını 22 Ocak’ta yapacak. Toplantıdan çıkacak kararın, piyasa dengeleri ve yatırım beklentileri üzerinde etkili olması bekleniyor.

Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca Mayıs ve Kasım ayları hariç olmak üzere toplam 8 kez PPK toplantısı yapacak.

Aralık Enflasyonu ve Enflasyon Raporu Belirleyici Olacak

Uzmanlara göre Merkez Bankası'nın Ocak ayı faiz kararında Aralık ayı enflasyon verileri ile Kasım ayında yayımlanan Enflasyon Raporu belirleyici rol oynayacak.

TÜİK tarafından açıklanan son enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesi, piyasalarda faiz indirimi ihtimalini güçlendiren en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Son Faiz İndirimi Yüzde 42,5 Seviyesine Taşımıştı

TCMB, bir önceki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de aşağı yönlü adımlar atılmıştı. Böylece Temmuz 2025'ten bu yana yapılan toplam indirim 650 baz puana ulaşmış oldu.

2026 PPK Toplantı Takvimi

Merkez Bankası'nın 2026 yılına ilişkin Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri şu şekilde:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

Ocak ayı faiz kararıyla birlikte, Merkez Bankası'nın 2026 yılına nasıl bir para politikası yönü çizeceği de daha net biçimde ortaya çıkacak. Piyasalar, açıklanacak kararın yanı sıra karar metninde verilecek mesajlara da odaklanmış durumda.

#merkez bankası
#merkez bankası faiz kararı
#Merkez Bankası Ocak Ayı Faizi
