Merkez Bankası ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2026 PPK toplantı takvimi açıklandı mı?

Son Faiz İndirimi Yüzde 42,5 Seviyesine Taşımıştı

TCMB, bir önceki toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekmişti. Aynı toplantıda gecelik borçlanma ve borç verme faizlerinde de aşağı yönlü adımlar atılmıştı. Böylece Temmuz 2025'ten bu yana yapılan toplam indirim 650 baz puana ulaşmış oldu.