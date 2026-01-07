Emekli maaşlarına seyyanen (ek) zam yapılacak mı? Refah payı sinyali geldi: Cevdet Yılmaz müjdeyi duyurdu

Emekli maaşlarına yapılacak Ocak 2026 zammı, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte kesinleşti. Açıklanan rakamların ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşları yeniden hesaplanırken, en düşük emekli maaşı için yeni bir yasal düzenleme yapılacağı bilgisi gündeme geldi. Yapılacak düzenleme, milyonlarca emeklinin alacağı aylığı doğrudan etkileyecek.
Emekli zammı netleşti, gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. 2026 yılı için geçerli olacak zam oranlarının açıklanmasıyla birlikte kök maaş hesapları değişirken, taban aylık için yeni bir artış yapılacağı öğrenildi. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte düşük maaş alan emeklilerin gelirinde ek artış sağlanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV özel yayınında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin en kısa sürede yapılacağını belirtti. Emeklilerin taleplerine duyarsız kalmayacaklarını ifade eden Yılmaz, "İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik." dedi.
Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İLE İLGİLİ DÜZENLEME
SSK ve memur emeklilerimiz kurala dayalı artışlarını alıyorlar. Bir ilave düzenleme yapmaya ihtiyacımız yok. Ancak asgari emekli düzenlemesine ilişkin düzenleme bir sosyal destek mantığı içinde getirilmiş bir yaklaşım. Enflasyon farkı kadar bu düzenlemeler yapılıyor. En düşük aylığa ilişkin bu artışın kanunla yapılması yapılması gerekiyor. Bu konularda karara bağlanmadan bir etki değerlendirme yapılıyor. Bütçeyi ve kaynaklara etkisi değerlendirilip bir pozisyon belirlenir. Nihai karar Meclisimizindir. Kısa süre içinde bunlar sonuçlanacaktır. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduğumuzu söylemek isterim. Enflasyona ezdirmedik.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞTİ
En düşük emekli maaşı bu hesaba göre 16 bin 881 liradan yüzde 12,19 zamla 18 bin 939 TL oldu. Kümülatif zam oranına göre emekli memurun alacağı zam ise 27 bin 889 TL şeklinde hesaplandı.
YENİ DÜZENLEME YAPILACAK
Öte yandan en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi. En düşük emekli aylığı için bu hafta toplantı yapılacağı bildirildi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler katılacak.
KÖK MAAŞ HESABI DEĞİŞTİ
Emekli maaşı zamma rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanlar için Hazine destek sağlıyor. Eski emekli maaşına göre emekli aylığı 12 bin TL olan birinin maaşı Hazine desteği ile 16 bin 881 liraya çıkarılıyor. Böylece maaşlar eşitlenmiş oluyor.
Yeni zam ise kişilerin Hazine destekli maaşlarına değil kök maaşlarına uygulanıyor. Bu şekilde milyonlarca kişinin kök maaş en düşük emekli maaşının altında kalmış oluyor. Geçtiğimiz yıllarda bu durumun ortadan kalkması için düzenlemeye gidildi.