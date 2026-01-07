Kredi Kartına Taksit İmkanları ve Kampanyalar

Birçok banka, MTV ödemelerini kolaylaştırmak adına Ocak ayı boyunca özel kampanyalar sunuyor. Maximum, World, Axess ve Bonus gibi kart sahipleri, 31 Ocak'a kadar yapacakları ödemelerde 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabiliyor. Bazı bankalar ise akaryakıt indirimi veya ücretsiz araç check-up gibi ek avantajlar sunarak süreci araç sahipleri için daha cazip hale getiriyor.