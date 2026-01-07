2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeme dönemi resmen başladı. Cumhurbaşkanı kararıyla yeniden değerleme oranı üzerinden yapılan indirimle %18,95 olarak netleşen zam sonrası, araç sahipleri MTV hesaplama ve MTV ödeme tarihleri konularını araştırmaya başladı. İşte 1. taksit son ödeme günü, en çok satan modellerin vergi tutarları ve e-Devlet ödeme ekranı hakkında merak edilen tüm detaylar.
Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) maratonu Ocak ayı itibarıyla start aldı. Vergi Usul Kanunu kapsamında belirlenen %25,49’luk Yeniden Değerleme Oranı (YDO), Cumhurbaşkanı kararıyla MTV için %18,95 olarak revize edildi. Bu karar, araç sahiplerinin bütçesini doğrudan etkilerken ödeme takvimi de netleşti.
2026 MTV 1. Taksit Son Ödeme Tarihi Ne Zaman?
Normal şartlarda Ocak ayının son günü olan MTV son ödeme tarihi, 2026 yılında bir takvim düzenlemesine takılıyor. 31 Ocak 2026 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle, MTV 1. taksit son ödeme tarihi 2 Şubat 2026 Pazartesi mesai bitimine kadar uzatıldı.
MTV ikinci taksit ödemesi ne zaman yapılacak?
İkinci taksit ödemeleri ise her yıl olduğu gibi 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Kim, Ne Kadar MTV Ödeyecek? (2026 Güncel Vergi Listesi)
2026 yılındaki vergi tutarları, aracın tescil tarihi (1 Ocak 2018 öncesi ve sonrası), motor hacmi ve aracın yaşına göre değişiklik gösteriyor. İşte en çok merak edilen araç gruplarına göre yıllık vergi tutarları:
1.3 Litre Altı (0-1300 cc): 1-3 yaş arası otomobillerde yıllık MTV yaklaşık 6.903 TL seviyesine çıktı.
1.3 - 1.6 Litre Arası: En yaygın otomobil grubu olan bu segmentte (1-3 yaş) yıllık vergi 12.028 TL olarak belirlendi.
1.6 - 1.8 Litre Arası: 1-3 yaş grubu için yıllık tutar 21.252 TL oldu.
Togg T10X: Türkiye'nin yerli otomobili Togg için 2026 yılı MTV tutarı 17.505 TL olarak açıklandı.
Popüler Modellerde 2026 MTV Örnekleri:
Renault Clio: 6.903 TL
Fiat Egea / Toyota Corolla: 12.028 TL
Renault Megane (1.33): 12.028 TL
MTV Ödemesi Nasıl ve Nereden Yapılır?
Vergi ödemelerinizi fiziksel olarak vergi dairelerine gitmeden, dijital kanallar üzerinden saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz:
İnteraktif Vergi Dairesi (GİB): gib.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve plaka ile giriş yapmadan "Hızlı Ödeme" seçeneğiyle ödeme yapılabilir.
e-Devlet Kapısı: "Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Ödeme" hizmetini kullanarak borcunuzu görüntüleyebilir ve ödeyebilirsiniz.
Mobil Bankacılık: Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları üzerinden "Ödemeler > Vergi" sekmesinden kolayca işlem yapılabilir.
Kredi Kartına Taksit İmkanları ve Kampanyalar
Birçok banka, MTV ödemelerini kolaylaştırmak adına Ocak ayı boyunca özel kampanyalar sunuyor. Maximum, World, Axess ve Bonus gibi kart sahipleri, 31 Ocak'a kadar yapacakları ödemelerde 2 veya 3 taksit fırsatından yararlanabiliyor. Bazı bankalar ise akaryakıt indirimi veya ücretsiz araç check-up gibi ek avantajlar sunarak süreci araç sahipleri için daha cazip hale getiriyor.
Finansal Sağlık Notu: Gecikme Zammına Dikkat!
Ödemelerin süresi içinde yapılmaması durumunda, aylık olarak belirlenen oranlarda gecikme zammı uygulanır. Ayrıca vergi borcu olan araçların muayene işlemleri yapılamaz ve araç satış devir süreçleri engellenir. Yaşam kalitenizi ve finansal huzurunuzu korumak adına, ödemelerinizi son güne bırakmadan planlamanızı öneririm. Maddi sağlığınızı korumak, tıpkı fiziksel sağlığınız gibi uzun vadede stresinizi azaltacaktır.