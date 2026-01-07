Emekliye müjde sabah 08.00'da duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 18.939 TL taban maaşa ek 26.000 TL ödeme...

2026 Ocak ayına girilmesiyle birlikte emekliler için banka promosyonları yeniden gündemin ilk sıralarına yükseldi. Maaş zammının netleşmesinin ardından bankalar, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara daha yüksek promosyon teklifleri sunmaya başladı. Kamu ve özel bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla birlikte promosyon tutarları ciddi seviyelere ulaştı. Emekliler ise “En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?” sorusuna yanıt arıyor.
Emekli maaşlarına yapılan Ocak 2026 zammının ardından bankalar promosyon yarışını hızlandırdı. Maaş taşıma karşılığında verilen nakit ödemeler güncellenirken, bazı bankalar ek kampanyalarla promosyon tutarlarını daha da yukarı çekti. Emekliler için en avantajlı teklifleri sunan bankalar merak edilirken, yeni dönem promosyon rakamları tek tek araştırılmaya başlandı.
MAAŞ MAAŞ YENİ YILDA PROMOSYON MİKTARLARI
2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşının 18 bin 939 TL olmasının ardından, en düşük emekli maaşı alan emekliler bankalardan en az 18 bin TL ile 26 bin TL arasında promosyon alabilecek.Aylık emekli maaşı 22 bin TL ile 24.999 TL arasında olanlar, 2026 yılında promosyon olarak 22 bin TL'den başlayıp 32 bin TL'ye kadar teklifler görebilecek.
Maaşı 25 bin TL ile 29.999 TL arasında olan emekliler, banka kampanyalarına bağlı olarak en az 27 bin TL ile 38 bin TL arasında promosyon alma şansına sahip olacak. Aylık emekli maaşı 30 bin TL ve üzerinde olanlar için ise 2026'da promosyon miktarının en az 32 bin TL'den başlayıp 45 bin TL, 35.000 TL'nin üzerindekiler için ise 50 bin TL'ye kadar promosyonlar sürpriz olmayacak. Bankalar 2025 yılında olduğu gibi ek avantajlarla bu miktarı 60 bin TL'nin de üzerine çıkarabilir. Emekli maaşı için yeni promosyon tekliflerinin önümüzdeki günlerde bankalar tarafından tek tek duyurulması bekleniyor.
ZİRAAT BANKASI VE DİĞER KAMU BANKALARI:
Ziraat Bankası başta olmak üzere kamu bankaları emekli maaş tutarına göre genel olarak 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor.
TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)
TEB, 12.000 TL ana promosyona ek olarak, otomatik fatura talimatı gibi koşullarla 9.000 TL ek ödeme yaparak toplamda 21.000 TL imkan sağlıyor.
İŞ BANKASI
15.000 TL nakit promosyon ve 9.000 TL'ye varan ek promosyon fırsatıyla toplam tutarı 24.000 TL'ye çıkarttı.
QNB
20.000 TL tutarındaki koşulsuz nakit promosyonun üzerine; fatura talimatı, ihtiyaç kredisi ve ek hesap kullanımı gibi avantajlar ekleyerek toplam ödülü 31.000 TL'ye ulaştırmaktadır.
VakıfBank
Maaşını taşıyan yeni emekli müşterilerine 12.000 TL nakit promosyon vermektedir. Buna ek olarak, Troy emekli kredi kartı ile yapılan alışverişlerden 18.000 TL ek kazanım sağlayarak toplam avantajı 30.000 TL'ye tamamlamaktadır.
Yapı Kredi
Belirli tarihler arasında taahhüt veren emekli müşterilerine toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı tanımaktadır.
Garanti BBVA
5.000 TL nakit promosyonun üzerine; Bonus kart harcamaları, sigorta ve avans hesap kullanımı gibi şartlarla toplam avantajı 25.000 TL seviyesine taşımaktadır.
Kuveyt Türk
24.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, Sağlam Kart harcamaları ve fatura talimatları karşılığında verilen altın puanlarla toplam kazanımı 27.500 TL yapmaktadır.
Halkbank
Halkbank, emekli maaşını taşıyanlara toplamda 60.000 TL'ye varan bir avantaj paketi sunuyor. Bu paket; 12.000 TL nakit promosyon, 30.000 TL tutarında 12 ay taksitli nakit avantajı, kart harcamalarına yıllık 35.000 TL'ye varan indirimler ve yeni fatura talimatlarına 3.500 TL ParafPara gibi kalemlerden oluşuyor.
DenizBank
12.000 TL nakit promosyona ek olarak; fatura talimatı, kart kullanımı ve hesap açma şartlarıyla 15.000 TL ek promosyon vererek toplamda 27.000 TL fırsat sunmaktadır.
ING
Maaş tutarına göre ek koşul aramaksızın 15.000 TL nakit promosyon sunarken, ek nakit kampanyalarıyla bu rakamı toplamda 28.000 TL'ye yükseltmektedir.