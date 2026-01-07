Yeni Şafak
Emekli Sandığı maaş farkı ödeme takvimi açıklandı mı? 2026 Ocak 4C emekli memur enflasyon farkı ne zaman yatacak?

10:487/01/2026, Çarşamba
Memur ve memur emeklisi maaş zammı netleşti, şimdi gözler fark ödemelerine çevrildi. TÜİK’in aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından yüzde 18,6’lık zam kesinleşirken, maaşlarını ayın 15’inde alan memurlar ile ayın 1-5’i arasında alan emeklilerin zam farklarının ne zaman yatırılacağı araştırılıyor.

Ocak 2026 memur maaş zammı sonrası ödeme takvimi merak konusu oldu. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 18,6’lık zam kesinleşti. Zamlı maaşların yanı sıra geriye dönük oluşan maaş farklarının hesaplara hangi tarihte yatacağı netleşiyor.

ZAM ORANI % 18,6 OLDU?

Memur ve memur emeklisi için maaş zam oranı Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından % 18,6 oldu. Toplu sözleşme zammı % 11, ve % 6,84 enflasyon farkı. Bu tutara ek olarak 1.000 TL taban aylık artışı gerçekleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Memur ve memur emeklisi maaş zam farkı ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Maaşlarını 15'inde alan memurlar için fark ödemelerinin bu tarihten sonra ya da maaş ödeme tarihi ile aynı tarihte yapılması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri maaş ödemelerini çalışan memurların aksine her ayın başında 1-5'i arasında alıyor. Memur emeklilerine yapılan zam oranı 5 Ocak tarihinde belli oldu. Oluşacak enflasyon farkının ise hesaplara yatırılacağı tarih henüz açıklanmadı. İlerleyen günlerde Emekli Sandığı kapsamında maaş alan memur emeklilerinin maaş ödeme tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

