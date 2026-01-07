Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 2026: Ocak ayı SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Ocak 2026 emekli maaşı zammının netleşmesinin ardından gözler ödeme takvimine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 12,19 oranında zam yapılırken, zamlı maaşların hangi tarihte hesaplara yatırılacağı merak konusu oldu. Emekli maaşları, her ay olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde ödenecek. Peki, 2026 Ocak ayı zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

1 /4 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? sorusu, Ocak ayının ikinci haftasına girilmesiyle birlikte emeklilerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Yüzde 12,19’luk zam sonrası SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşların tahsis numarasına göre hangi gün yatırılacağını araştırıyor. Ödeme günleri, SGK tarafından belirlenen takvime göre uygulanacak.

2 /4 ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Emekli maaşları 2026 yılının ocak ayından itibaren yüzde 12.19 oranında zamlı yatacak. En düşük emekli maaşının haricinde maaş ödemesi alanlar için zamlı maaşlar normal ödeme takvimine göre yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni maaş ödemeleri 17 Ocak'ta başlayacak ve 26’sına kadar tamamlanacak.

3 /4 ZAMLI 4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ Emekli maaşları tahsis numarasına göre yatırılıyor. Emekliler tahsis numarasının son iki rakamına göre ödeme günlerine aşağıdan ulaşabilir. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17 Ocak Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18 Ocak Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19 Ocak Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20 Ocak Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21 Ocak Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 Ocak Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 Ocak Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 Ocak Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 Ocak Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26 Ocak