Milyonların heyecanla beklediği 2026 TOKİ kura çekilişleri için beklenen takvim netleşmeye başladı. Son olarak 5 milyondan fazla vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ konut projesi için İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekiminin ne zaman yapılacağı açıklandı. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde gerçekleştirilecek olan 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, asil ve yedek hak sahiplerini belirleyecek TOKİ kura takvimi ve kura sonuçları sorgulama ekranına dair tüm güncel bilgileri içeriğimizde bulabilirsiniz.

1 /12 Türkiye genelinde barınma ihtiyacına çözüm sunan "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Hamlesi" kapsamında kura heyecanı 2026 yılında da tüm hızıyla devam ediyor. Başvuru sürecini tamamlayan yaklaşık 5 milyon vatandaş, gözlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak açıklamalara çevirdi.

2 /12 2026 TOKİ Kura Takvimi: Hangi İlde Ne Zaman Çekiliş Yapılacak? TOKİ tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 2026 yılının ilk aylarında kura çekimleri Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden başlayarak kademeli olarak ilerliyor. İşte Ocak 2026 itibarıyla kesinleşen kura tarihleri:

3 /12 İşte illere göre kura çekiminin yapılacağı tarihler:

7 Ocak 2026: Batman ve Iğdır 8 Ocak 2026: Bitlis ve Kars 9 Ocak 2026: Muş ve Ardahan 10 Ocak 2026: Antalya ve Bingöl 11 Ocak 2026: Artvin ve Tunceli 5 Şubat 2026: Ankara 11 Şubat 2026: Çankırı ve Bursa 12 Şubat 2026: Bolu 13 Şubat 2026: Eskişehir ve Balıkesir 15 Şubat 2026: Konya ve Çanakkale 16 Şubat 2026: Edirne 17 Şubat 2026: Karaman ve Tekirdağ 18 Şubat 2026: Mersin ve Kırklareli 20 Şubat 2026: Adana ve Kocaeli 22 Şubat 2026: Afyonkarahisar 24 Şubat 2026: Uşak 25 Şubat 2026: Isparta 26 Şubat 2026: Burdur 27 Şubat 2026: Denizli 3 Mart 2026: Muğla 4 Mart 2026: Aydın 5 Mart 2026: Manisa 6 Mart 2026: İzmir 9–12 Mart 2026: İstanbul





4 /12 TOKİ kura çekilişleri nereden izlenir? Tüm illerdeki kura çekimlerinin 27 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Çekilişler, noter huzurunda ve şeffaflık ilkesi gereği TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları (YouTube, Twitter, Facebook) üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

5 /12 İstanbul, Ankara ve İzmir TOKİ Kura Tarihleri Belli Oldu mu? TOKİ konut projesi için İstanbul, Ankara ve İzmir’de kura çekiminin ne zaman yapılacağı açıklandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından 500 bin konut projesi için kura çekimleri il bazında yapılmaya başlandı. Bakanlık, Ankara’da kura çekiminin 5 Şubat’ta, İzmir’de 6 Mart’ta ve son olarak İstanbul’da TOKİ kura çekiminin 9–12 Mart tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

6 /12 TOKİ Kura Sonuçları Nasıl Öğrenilir? (e-Devlet Sorgulama Ekranı) Kura çekilişi tamamlanan iller için asil ve yedek isim listeleri aynı gün içerisinde erişime açılıyor. Vatandaşlar sonuçları iki farklı kanal üzerinden sorgulayabiliyor:

e-Devlet Kapısı: "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

7 /12 TOKİ Resmi Web Sitesi: "Kura Sonuç Sorgulama" sekmesi üzerinden ilgili proje seçilerek isim listesine ulaşılabilir.

8 /12 Kura Sonrası Süreç: Hak Sahibi Olduktan Sonra Ne Yapılmalı? Kurada ismi çıkan vatandaşlar için "Konut Belirleme Kurası" ve "Sözleşme İmzalama" süreci başlayacak. Hak sahiplerinin şu adımları takip etmesi önem arz ediyor:

9 /12 Peşinat ve Taksitler

Konutlar genellikle %10 peşinat ve 240 aya varan vadelerle satışa sunulur. Taksit ödemeleri, sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla başlar.

10 /12 Sözleşme Aşaması İhale süreci tamamlanan projelerde banka aracılığıyla sözleşmeler imzalanır.

11 /12 Konut Teslimi Projelerin tamamlanma durumuna göre konutların Mart 2027 itibarıyla kademeli olarak teslim edilmesi planlanmaktadır.