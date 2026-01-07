Bireysel emeklilik tasarrufu yapan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Daha önce %30 olarak uygulanan BES devlet katkısı oranı, 2026 itibarıyla %20’ye düşürüldü. 2026 BES üst sınırı, devlet katkısı hakediş süreleri ve yıllık maksimum kazanç tutarlarına dair merak edilen tüm güncel verileri, hazırladığımız rehberimizde bulabilirsiniz.
Türkiye'nin tasarruf eğilimini artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) devlet katkısı teşvikinde önemli bir değişikliğe gidildi. 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sistemdeki teşvik oranları yeniden belirlendi. Tasarruf planlarını bu verilere göre güncelleyen vatandaşlar için işte yeni dönemin yol haritası.
Resmi Gazete Kararı: 2026 BES Devlet Katkısı Yüzde Kaç Oldu?
Yapılan son düzenleme ile 2022 yılından bu yana %30 olarak uygulanan devlet katkısı oranı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20 seviyesine indirildi. Bu kararla birlikte, katılımcıların yatırdığı her 1.000 TL için devletin hesabına ekleyeceği tutar 300 TL'den 200 TL'ye düşmüş oldu.
İLAVE DEVLET KATKISI TUTARI DEĞİŞTİ
Çalışanların otomatik katılım sistemi (OKS) kapsamında sisteme dahil olup cayma hakkını kullanmamaları durumunda, bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı ise 500 TL olarak revize edildi.
2026 BES Devlet Katkısı Üst Sınırı ve Hesaplama
BES'te bir katılımcının bir yıl içinde alabileceği maksimum devlet katkısı, o yılki toplam brüt asgari ücret tutarı ile sınırlıdır. 2026 yılı için belirlenen brüt asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama şu şekildedir:
Aylık Brüt Asgari Ücret: 33.030 TL
Yıllık Toplam Brüt Asgari Ücret: 396.360 TL
Yeni Devlet Katkısı Oranı: %20
Bu verilere göre, bir katılımcının 2026 yılı içerisinde elde edebileceği maksimum devlet katkısı tutarı aşağıdaki formülle hesaplanır:
Maksimum Katkı = 396.360 TL X 0,20 = 79.272 TL
Devlet Katkısı Hakediş Süreleri: Parayı Ne Zaman Alabilirsiniz?
Devlet katkısı, katılımcının hesabında hemen görünse de, bu tutarın tamamına hak kazanmak için sistemde belirli bir süre kalma şartı aranmaktadır. Oran değişikliği hakediş sürelerini etkilememiştir:Sistemde Kalınan SüreDevlet Katkısı Hak Kazanma Oranı0 - 3 Yıl Arası%0 (Hak kazanılamaz)3. Yılın Sonunda%156. Yılın Sonunda%3510. Yılın Sonunda%60Emeklilik (10 Yıl + 56 Yaş)%100
BES'LİLER NE YAPMALI?
Devlet katkısı azalması ihtimali halinde yeni ödeme yapmayıp BES'inizi dondurabilirsiniz veya diğer aylar daha düşük tutarlardan ödeme yaparak birikim yapmaya devam edebilirsiniz. Bunların hiçbirini yapmayıp, iyi fon seçimi yaparak, aynı ödemelerinize devam edip birikimlerinizi artırabilirsiniz.
BES’te 3 yılı doldurmadan çıkanlar devlet katkısı alır mı?
3 yılı doldurmadan çıkanlar: Devlet katkısı alamaz.