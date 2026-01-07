Resmi Gazete Kararı: 2026 BES Devlet Katkısı Yüzde Kaç Oldu?

Yapılan son düzenleme ile 2022 yılından bu yana %30 olarak uygulanan devlet katkısı oranı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %20 seviyesine indirildi. Bu kararla birlikte, katılımcıların yatırdığı her 1.000 TL için devletin hesabına ekleyeceği tutar 300 TL'den 200 TL'ye düşmüş oldu.