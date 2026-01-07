Yeni Şafak
ASKİ'den su kesintisi uyarısı: 7 Ocak bugün Ankara’da sular ne zaman gelecek?

09:387/01/2026, Çarşamba
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kent genelinde su kesintisi ve basınç düşüklüğü yaşanabileceğini duyurdu. Ankara'nın 7 ilçesinde yer alan mahallelerde bugün uzun süreli su kesintileri yaşanmaya devam edecek. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte 7 Ocak ASKİ su kesintisi listesi.

ELMADAĞ

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:05:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

7 Ocak 2026 Çarşamba günü 09.00–21.00 saatleri arasında bazı bölgelerde planlı basınç düşüklüğü, yer yer kısa süreli su kesintileri yaşanabilecektir.

Etkilenen Yerler: hasanoğlan havuzbası mh istasyon mh .muzafferekşi mh. bahcelıevler mh şehitlik mh. fatih mh.

PURSAKLAR

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:15:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Etkilenen Yerler: Pursaklar Geneli.

KEÇİÖREN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 10:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 23:55:00

Etkilenecek Bölgeler : 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür.

Etkilenen Yerler: 19 Mayıs, 23 Nisan ,Adnan Menderes, Aktepe, Aşağı Eğlence, Atapark, Ayvalı, Bademlik, Bağlarbaşı, Basınevleri, Çaldıran, Çiçekli, Emrah, Esertepe, Etlik, Güçlükaya, İncirli, Kalaba, Kamilocak, Kanuni, Kavacık Subayevleri, Köşk, Kuşcağız, Osmangazi, Ovacık, Pınarbaşı, Sancaktepe, Şefkat, Şehit Kubilay, Şenlik, Şenyuva, Tepebaşı, Ufuktepe, Uyanış, Yakacık, Yayla, Yeşilöz, Yeşiltepe, Yükseltepe.

KALECİK

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 6.01.2026 16:10:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 12:00:00

PLANSIZ SU KESİNTİSİ Arıza Tarihi: 06.01.2026 16:00:00 Tamir Tarihi: 07.01.2026 12:00:00 DETAY: Kalecik Eşmedere Grup Hattı üzerinde bulunan ø160 lik Ana İletim Hattında oluşan arızalardan dolayı Su Kesintisi Yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yüzbey Mahallesi, Tavşancık Mahallesi, Koyunbaba Mahallesi, Yeşilöz Mahallesi,Şemsettin Mahallesi ve Kuyucak Mahallesi.

KAZAN

Planlı Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 08:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 19:00:00

Etkilenen Yerler: İmrendi mah alt kotlar Selpa san Dağyaka 614 cad baglı sokaklar Saray küme evleri Tusaş Çan içi Atom cad Saray mahallesi…Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi ve saraykent sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar.

ÇANKAYA

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Etkilenecek Bölgeler ÇANKAYA: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl Barajlardaki doluluk oranımız yüzde 1.03’dür.

Etkilenen Yerler: Anıttepe, Balgat, Bahçelievler, Cumhuriyet, Devlet, Emek, Fidanlık, Kavaklıdere, Kızılay, Kocatepe, Kültür, Maltepe, Meşrutiyet, Namıkkemal, Seyranbağları, Tınaztepe, Yukarı Bahçelievler, Yücetepe, Akpınar, Aşağı Öveçler, Aşıkpaşa, Ayrancı, Aziziye, Bademlidere, Bağcılar, Barbaros, Bayraktar, Boztepe, Cevizlidere, Ehlibeyt, Esatoğlu, Gaziosmanpaşa, Güvenevler, Güzeltepe, Harbiye, Huzur, İlkadım, İlker, Keklikpınarı, Malazgirt, Metin Akkuş, Murat, Mürsel Uluç, Oğuzlar, Oran, Osman Temiz, Sokullu Mehmet Paşa,Yukarı Dikmen, Hilal,İlkbahar,Yukarı Öveçler, 100. Yıl.


SİNCAN

Plansız Kesinti

Arıza Tarihi: 7.01.2026 09:00:00

Tamir Tarihi: 7.01.2026 21:00:00

Etkilenen Yerler: Yunus Emre, Ulubatlı Hasan, Gazi Osman Paşa, Fatih, Osmaniye, Mevlana, Törekent, Gökçek, Saraycık, Malazgirt, Ertuğrul Gazi, Osmanlı, Tandoğan, Yeni Çimşit, Mareşal Çakmak, Selçuklu, Andiçen, Atatürk, Ahi Evran, İstasyon, Plevne, Akşemsettin, Pınarbaşı, Polatlar, 29 Ekim, Mustafa Kemal, Menderes, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak, Tatlar, Polatlar (Anadolu OSB), Dökümcüler İhtisas OSB, Alcı, Malıköy, Yenihisar, Çokören, Beyobası Barajlardaki doluluk oranı yüzde 1.03’dür.

