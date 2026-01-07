Yeni Şafak
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA| KPSS 2025/2 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM merkezi atama sonuçları

10:427/01/2026, Çarşamba
KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sürecinin tamamlanmasının ardından binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından 18–25 Aralık tarihleri arasında alınan tercihler sonrası, kamuya atanma hayali kuran adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Daha önceki merkezi atama takvimleri incelendiğinde, KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının Ocak ayının ilk günlerinde ilan edilmesi bekleniyor.

KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, tercih işlemlerini tamamlayan adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. ÖSYM’ye yapılan merkezi yerleştirme başvurularının ardından gözler sonuç sorgulama ekranına çevrilirken, adaylar resmi duyuru için ÖSYM’den gelecek açıklamayı bekliyor.

KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS 2025/2 tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Merkezi atama sonuçlarının ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

Geçtiğimiz sene 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/2 sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklandı. Bu sene de benzer tarihlerde sonuçların erişime açılması bekleniyor.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar KPSS 2025/2 tercih sonuçlarını açıklandığı andan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.

#kpss
#Kpss Tercih
#merkezi atama
