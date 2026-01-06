Araç muayene ücretleri ne kadar oldu 2026? Otomobil, kamyon ve motosiklet fiyatları

2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, Türkiye genelinde uygulanan araç muayene ücretlerini de yukarı çekti. Yeni tarifeye göre otomobil ve benzeri araçların muayenesi 3 bin 288 TL’ye, otobüs ve kamyon grubunun ücreti 4 bin 446 TL’ye çıktı. En düşük muayene bedeli ise motosiklet ve traktörler için 1.674 TL olarak belirlendi.

1 /5 2026 araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de duyurulmasının ardından netleşti. Türkiye’de trafiğe çıkan tüm araçları kapsayan yeni tarifeyle birlikte milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği bedeller de yeniden hesaplandı. Zamlı rakamlar, araç türüne göre farklılık gösteriyor.

2 /5

2026 zamlı araç muayene ücretleri tablosu Yeni düzenlemeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıtlar ile römork ve yarı römorkların muayene bedeli 2026 yılında 3 bin 288 TL olarak uygulanacak. Bu grup, trafikte en yaygın kullanılan araçları kapsıyor.



3 /5

Ağır vasıtalar için ücret daha yüksek Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların muayene ücreti ise 4 bin 446 TL’ye yükseldi. Ticari taşımacılıkta kullanılan bu araçlar, daha kapsamlı teknik kontrollerden geçtiği için en yüksek muayene bedeline tabi tutuluyor.



4 /5

Motosiklet ve traktörler en düşük grupta Traktörler (römorklu ve römorksuz), motosikletler ve motorlu bisikletler için 2026 araç muayene ücreti 1.674 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yeni tarifedeki en düşük muayene bedeli olarak dikkat çekiyor.

