Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Araç muayene ücretleri ne kadar oldu 2026? Otomobil, kamyon ve motosiklet fiyatları

Araç muayene ücretleri ne kadar oldu 2026? Otomobil, kamyon ve motosiklet fiyatları

22:076/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

2026 yılı için belirlenen yüzde 25,49’luk yeniden değerleme oranı, Türkiye genelinde uygulanan araç muayene ücretlerini de yukarı çekti. Yeni tarifeye göre otomobil ve benzeri araçların muayenesi 3 bin 288 TL’ye, otobüs ve kamyon grubunun ücreti 4 bin 446 TL’ye çıktı. En düşük muayene bedeli ise motosiklet ve traktörler için 1.674 TL olarak belirlendi.

2026 araç muayene ücretleri, yeniden değerleme oranının Resmi Gazete’de duyurulmasının ardından netleşti. Türkiye’de trafiğe çıkan tüm araçları kapsayan yeni tarifeyle birlikte milyonlarca araç sahibinin ödeyeceği bedeller de yeniden hesaplandı. Zamlı rakamlar, araç türüne göre farklılık gösteriyor.


2026 zamlı araç muayene ücretleri tablosu

Yeni düzenlemeye göre otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıtlar ile römork ve yarı römorkların muayene bedeli 2026 yılında 3 bin 288 TL olarak uygulanacak. Bu grup, trafikte en yaygın kullanılan araçları kapsıyor.



Ağır vasıtalar için ücret daha yüksek

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker gibi ağır tonajlı araçların muayene ücreti ise 4 bin 446 TL’ye yükseldi. Ticari taşımacılıkta kullanılan bu araçlar, daha kapsamlı teknik kontrollerden geçtiği için en yüksek muayene bedeline tabi tutuluyor.



Motosiklet ve traktörler en düşük grupta

Traktörler (römorklu ve römorksuz), motosikletler ve motorlu bisikletler için 2026 araç muayene ücreti 1.674 TL olarak belirlendi. Bu rakam, yeni tarifedeki en düşük muayene bedeli olarak dikkat çekiyor.


Araç muayenesi neden zorunlu?

Araç muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 34. maddesi kapsamında zorunlu tutuluyor. Uygulama; trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik açıdan güvenli olup olmadığının tespit edilmesini amaçlıyor. Türkiye’de otomobiller için ilk üç yılın ardından iki yılda bir muayene şartı aranırken, diğer motorlu araçlarda bu kontrol yılda bir kez yapılıyor.

#araç muayene ücretleri
#araç muayene
#muayene ücretleri 2026
#otomobil muayene ücreti
#kamyon muayene ücreti
#motosiklet muayene ücreti
#otobüs muayene ücreti
#araç muayene fiyatları
#traktör muayene ücreti
#2026 muayene ücretleri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VGM BURS DESTEKLERİ ARTTI 2026: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları ne kadar oldu? İşte ilkokul, lise ve üniversite VGM burs miktarları