Kastamonu’da planlı su kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor? Kastamonu su kesintisi kaç saat sürecek? Resmi program paylaşıldı

Arıza giderildi ancak depolar dolmadı

Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, yerin yaklaşık 5 metre altındaki hatta oluşan arıza uzun süren bir çalışmayla giderildi. Ancak arızanın ardından özellikle yüksek kotlarda yer alan mahallelere su verilmesinde aksaklıklar yaşandı. Kastamonu’nun bazı bölgelerinde üç gündür musluklardan su akmaması, vatandaşları içme suyu temin etmek için marketlere yöneltti.