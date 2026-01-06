Kastamonu’da planlı su kesintisi hangi mahalleleri kapsıyor? Kastamonu su kesintisi kaç saat sürecek? Resmi program paylaşıldı

Kastamonu’da günlerdir devam eden su sorunu nedeniyle belediye planlı kesinti uygulamasına geçiyor. Karaçomak Barajı’ndan kente içme suyu taşıyan ana hatta yaşanan arızanın onarılmasına rağmen depoların yeterince dolmaması, 6-7 ocak tarihlerinde bazı mahallelerde su kesintisini zorunlu hale getirdi. Kesintinin gece saatlerinde uygulanacağı açıklandı. Peki Kastamonu'da sular ne zaman gelecek? İşte Kastamonu su kesintisi programı...
Kastamonu’da su kesintisi sorunu, ana isale hattında yaşanan teknik arızanın ardından yeni bir aşamaya geçti. Karaçomak Barajı’ndan şehir merkezine içme suyu sağlayan hatta 3 ocak günü meydana gelen arıza, kent genelinde su akışını durdurdu. Onarım çalışmaları tamamlanmasına rağmen, mevcut su kapasitesinin tüm depoları aynı anda besleyememesi nedeniyle planlı kesinti kararı alındı.
Arıza giderildi ancak depolar dolmadı
Yetkililerden yapılan bilgilendirmeye göre, yerin yaklaşık 5 metre altındaki hatta oluşan arıza uzun süren bir çalışmayla giderildi. Ancak arızanın ardından özellikle yüksek kotlarda yer alan mahallelere su verilmesinde aksaklıklar yaşandı. Kastamonu’nun bazı bölgelerinde üç gündür musluklardan su akmaması, vatandaşları içme suyu temin etmek için marketlere yöneltti.
Planlı kesinti saatleri belli oldu
Kastamonu Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada planlı kesintinin tarih ve saatlerini duyurdu. Buna göre, 6 ocak salı günü saat 23.00’ten 7 ocak çarşamba günü 07.00’ye kadar kentin belirli bölgelerine su verilmeyecek. Uygulamanın, su depolarının dengeli şekilde doldurulabilmesi için zorunlu olduğu belirtildi.
Su verilmeyecek mahalleler açıklandı
Açıklamada, kesintiden etkilenecek mahalleler de paylaşıldı. Kırkçeşme, Aktekke ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinin üst kesimleri başta olmak üzere Esentepe, Yavuz Selim, Atabeygazi, Akmescit, Honsalar, İsmail Bey, İsfendiyar, Topçuoğlu ve Cebrail mahallelerinde gece saatlerinde su kesintisi uygulanacak. Belediye, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almalarını istedi.