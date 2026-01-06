Borsa İstanbul’da rekor kapanış: BIST 100 bugün neden yükseldi? 6 Ocak 2026 Salı borsada son durum

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 6 Ocak 2026 Salı günü 12 bin puanı aşarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı. Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji hisselerine yönelik iyimser hava, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi sonrası enerji ve savunma hisselerinde görülen yükselişle birleşti. Yüksek hacimli alımlar, endeksi rekor seviyeye taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6 Ocak 2026 tarihinde yatırımcı ilgisinin güçlenmesiyle rekor seviyeden kapanış yaptı. Gün boyunca artan alımların etkisiyle endeks 12.023,78 puana yükselirken, toplam işlem hacmi 175,4 milyar lirayı aştı. Böylece BIST 100, 12 bin puan eşiğini ilk kez kalıcı biçimde geçmiş oldu.





Küresel iyimserlik Borsa İstanbul'a yansıdı Küresel piyasalarda yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin korunması, gelişen ülke borsalarına da pozitif yansıdı. Buna ek olarak ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesi sonrasında petrol fiyatlarında ve savunma sanayi hisselerinde görülen hareketlilik, risk iştahını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Bu görünüm, Borsa İstanbul'da endeks ağırlığı yüksek hisselere alım getirdi.



Sektörlerde ulaştırma öne çıktı Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,78, holding endeksi ise yüzde 2,11 değer kazandı. Sektörler bazında en güçlü performans ulaştırma hisselerinde görülürken, tekstil ve deri endeksi günü kayıpla kapatan tek sektör oldu. Yatırımcıların özellikle yüksek hacimli hisselere yönelmesi, endeksin yukarı yönlü seyrini hızlandırdı.


